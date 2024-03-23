МЧС показало, что осталось от концертного зала "Крокуса" после страшного теракта
Зрительный зал "Крокуса" полностью уничтожен огнём, кровля обрушилась
Спасатели разбирают завалы в частично сгоревшем "Крокус сити холле". Обложка © Telegram / МЧС России
МЧС показало фото и видео изнутри частично сгоревшего здания "Крокус сити холла". На кадрах видно, что зрительный зал полностью уничтожен огнём. Спасатели приступили к разбору завалов.
Спасатели разбирают завалы в частично сгоревшем "Крокус сити холле". Видео © Telegram / МЧС России
От стен по большей части остался только каркас, крыша обвалилась, пол завален фрагментами металлических конструкций и балок.
Напомним, 22 марта несколько террористов зашли в подмосковный комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), где должно было пройти выступление группы "Пикник", и начали стрелять по находившимся внутри людям. Позже они дошли до концертного зала и подожгли здание. По сведениям на настоящий момент, жертвами стали 93 человека, ещё свыше 120 пострадали. В крайне тяжёлом состоянии находятся 16 человек. Глава ФСБ Александр Бортников уже отчитался президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди которых — четверо террористов, причастных к теракту в "Крокусе". Сейчас проводится допрос задержанных.