Советы от психолога: Как поговорить с ребёнком о трагедии в "Крокусе"

Разговор с ребёнком об ужасающей трагедии в "Крокус сити холле" может быть непростой задачей, но совершенно необходимой, если у чада возникают вопросы. О том, как грамотно провести эту беседу, рассказала психолог Светлана Кагарманова. Для начала она советует выбрать подходящее место и время: это должен быть момент, когда ребёнок будет спокоен и готов к разговору, а отвлекать его ничего не будет. Не менее важно, чтобы был спокоен и сам взрослый. Говорить нужно ровно и уверенно, поэтому для начала придётся привести в норму собственное эмоциональное состояние, говорит эксперт.