Советы от психолога: Как поговорить с ребёнком о трагедии в "Крокусе"
Психолог Кагарманова: Обсуждая с ребёнком трагические события, выбирайте простые слова
Будьте готовы к тому, что ребёнок сам может спросить вас о произошедшем в "Крокусе". Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Разговор с ребёнком об ужасающей трагедии в "Крокус сити холле" может быть непростой задачей, но совершенно необходимой, если у чада возникают вопросы. О том, как грамотно провести эту беседу, рассказала психолог Светлана Кагарманова. Для начала она советует выбрать подходящее место и время: это должен быть момент, когда ребёнок будет спокоен и готов к разговору, а отвлекать его ничего не будет. Не менее важно, чтобы был спокоен и сам взрослый. Говорить нужно ровно и уверенно, поэтому для начала придётся привести в норму собственное эмоциональное состояние, говорит эксперт.
"Ключевая задача — проявить чуткость, заботу и обеспечить ребёнку ощущение безопасности в это непростое время", — объяснила психолог на своей страничке во "ВКонтакте".
Во время разговора мягко объясните, что произошло трагическое событие. Используйте простые, понятные слова, избегайте шокирующих подробностей. Затем предоставьте возможность выразить эмоции вашему маленькому собеседнику. Дайте ребёнку время и пространство, чтобы он мог поделиться своими чувствами, советует Кагарманова. При необходимости обнимите ребёнка, дайте понять, что вы рядом. В качестве объединяющей и успокаивающей практики можно предложить ему провести совместную молитву или минуту молчания в память о погибших. И будьте готовы к повторным разговорам — скорее всего, по мере осмысления события у ребёнка появятся новые вопросы.
Желаю вам и вашим близким душевных сил в это трудное время. Пусть скорбь понемногу уступает место исцелению и возрождению надежды.
Психолог Светлана Кагарманова
Ранее число пострадавших при теракте в концертном зале "Крокус сити холл" возросло до 152. Жертвами же массового убийства стали 133 человека. В настоящее время следователи проводят допрос задержанных боевиков, которые надеялись скрыться на территории Украины. В России сегодня общенациональный траур по жертвам теракта.