Психолог рассказала, что умение "превращаться" в робота спасло многим жизнь во время теракта

Более собранные и хладнокровные люди и имеют больше шансов на выживание в критической ситуации, в том числе в той, в которой оказались посетители "Крокус сити холла" 22 марта. Таким мнением поделилась клинический психолог Евгения Береза в беседе с интернет-изданием Regions.

По её словам, обычный человек, если он не работает в МЧС или полиции, вряд ли окажется готов столкнуться с таким ужасающим злом, как терроризм, но каждому из нас стоит запомнить: в экстремальных ситуациях выживают те, кто умеет собраться и не поддаётся панике.

"Кстати, начать помогать другим — хороший способ оставаться в здравом уме. Когда вы берёте на себя функцию помощи, вы автоматически во взрослой позиции, а взрослые паникуют намного реже детей", — отметила эксперт.

Береза также советует всеми силами эмоционально не вовлекаться в трагедии, которые могут разворачиваться вокруг, а сконцентрироваться только на единственной цели — выжить.