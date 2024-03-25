Психолог рассказала, что умение "превращаться" в робота спасло многим жизнь во время теракта
Психолог Береза: В экстремальной ситуации выживают те, кто умеет быть как робот
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Более собранные и хладнокровные люди и имеют больше шансов на выживание в критической ситуации, в том числе в той, в которой оказались посетители "Крокус сити холла" 22 марта. Таким мнением поделилась клинический психолог Евгения Береза в беседе с интернет-изданием Regions.
По её словам, обычный человек, если он не работает в МЧС или полиции, вряд ли окажется готов столкнуться с таким ужасающим злом, как терроризм, но каждому из нас стоит запомнить: в экстремальных ситуациях выживают те, кто умеет собраться и не поддаётся панике.
"Кстати, начать помогать другим — хороший способ оставаться в здравом уме. Когда вы берёте на себя функцию помощи, вы автоматически во взрослой позиции, а взрослые паникуют намного реже детей", — отметила эксперт.
Береза также советует всеми силами эмоционально не вовлекаться в трагедии, которые могут разворачиваться вокруг, а сконцентрироваться только на единственной цели — выжить.
"Помните, в критической ситуации нужно думать, как робот. Но уже после спасения обязательно эти эмоции важно вынуть, выплакать, выговорить и проработать с профессионалом", — добавила она.
Напомним, по последним данным, жертвами теракта, произошедшего 22 марта в "Крокус сити холле", стали 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, списки опубликованы здесь. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур, в этот день на здании концертного зала появилась проекция "Журавли" под одноимённую песню Муслима Магомаева — в память о жизнях, унесённых зверским терактом. В этот же вечер были арестованы все четыре террориста, хладнокровно расстреливавшие людей.