5 признаков, что вторая половинка вам не подходит — и эти отношения превратятся в ад

В период влюблённости или страсти может казаться, что партнёр буквально создан для нас. Однако существуют довольно приземлённые, но работающие признаки, которые могут помешать совместному будущему. И вот какие из них могут стать причиной расставания в будущем.

1. Разница в материальном достатке

5 важных моментов, на которые стоит обратить внимание до женитьбы и отношений. Фото © Freepik

Если мы рассмотрим отношения с позиции прагматики, а не философии, то материальный достаток выглядит важным пунктом.

Если, например, женщина может обеспечить сама себе материальный достаток, допустим, в 200 тысяч рублей в месяц, то вряд ли она сама будет готова терпеть рядом мужчину, зарабатывающего 50 тысяч рублей. Таня Василькова Психолог

Конечно, бывают разные ситуации, уточняет психолог, почему в данный конкретный момент мужчина зарабатывает сильно меньше. Но довольно часто случаются истории, когда кто-то из партнёров с определённым достатком не готов иметь дело с людьми сильно беднее или, наоборот, значительно богаче. Поэтому всегда нужно обозначить себе границы и рамки материального достатка партнёра.

2. Разный уровень образования

Второй момент — уровень интеллекта. Когда один из возлюбленных с высшим образованием и с докторской диссертацией, ему хорошо бы подумать, готов ли он иметь дело с человеком, который только окончил школу. И наоборот — личность, только окончившая учёбу, должна решить для себя, сможет ли выдержать рядом партнёра с тремя высшими образованиями.

3. Дисгармония мужественности и женственности

Если в паре разный уровень образованности возлюбленных, они могут быстро расстаться. Фото © Freepik / whyhomestudio

Перед тем как строить длительные отношения, важно посмотреть на то, кем является партнёр. Считается, что есть мужчины — "папин сын" и "мамин сын", а женщины — "мамина дочка" или "папина дочка".

Хорошие и крепкие браки получаются, когда соединяются "папин сын" — мужественный, мощный, принимающий решения и берущий на себя ответственность за семью, за свою женщину, и "мамина дочка" — женственная, нежная, ласковая, вдохновляющая и уважающая мужчину дама. Таня Василькова Психолог

Другие браки — противоположные — чаще встречаются в жизни. Но оттого и много конфликтов. Потому что сын часто — мамин, а дочка — папина. И когда она властная, то хочет видеть рядом такого же мужчину. Но рядом обычно оказывается "мамин" — нежный и пушистый.

4. Вопросы жилплощади

Также важно подумать, где возлюбленные готовы обитать и жить совместно. Бывает, что партнёр вроде бы подходит, но, например, если это мужчина, живущий с мамой, вдруг предлагает переехать к нему и жить с его родительницей. Для многих женщин это неприемлемый вариант.

Точно так же мужчина может решить, что не готов связывать себя отношениями с вдовой или с женщиной в разводе, у которой есть дети. "Здесь каждый интуитивно понимает, какой уровень нагрузки в отношениях он готов выдержать", — добавляет психолог Таня Василькова.

5. Различия в образе жизни или веры

Из-за чего могут развалиться отношения: 5 важных моментов, о которых следует подумать заранее. Фото © Freepik

Следующая причина, которая может помешать совместному существованию, — проживание в определённом городе и стране. Для многих такой вариант тоже не подходит, поскольку ни один, ни другой не готовы к переезду и смене образа жизни. А жить на чемоданах и летать друг к другу — тоже не самая лучшая идея. Также часто партнёры не подходят друг другу, если они разных религий, национальностей и прочее. Это с детства закладывается родителями: среди кого лучше искать себе вторую половинку.

Ну а теперь перейдём от прагматического подхода к философскому. Таня Василькова Психолог