5 значков советских времён, которые можно выгодно продать в 2024 году и озолотиться Коллекционирование — это не просто хобби, но и неплохой способ подзаработать. Сегодня разбираемся в советских значках, за которые любители истории готовы отдать кругленькую сумму. 30 марта, 12:00 Shutterstock / FOTODOM

В мире коллекционирования советская эпоха занимает особое место. Это время грандиозных достижений, стремительных перемен и символов, олицетворяющих эру великих свершений. Нагрудные знаки тех лет — не просто украшения, а кусочки истории, которые могут стоить огромных денег. Давайте ближе познакомимся с пятью самыми дорогими экземплярами.

1. За индустриализацию страны

Топ-5 дорогих советских значков для коллекционеров. Фото © sovietznak

Этот значок — настоящая легенда. Выпущенный в честь индустриализации, он символизирует мощный всплеск развития сахарной и текстильной промышленности в 1929 году. Его владельцы — люди, оставившие заметный след в промышленности СССР. Оценка такого значка достигает 600 тысяч рублей. Мечта любого коллекционера!

2. Отличник хозяйства Моссовета

Сокровища СССР: значки, стоимость которых поражает. Фото © Wikipedia

Этот редкий экземпляр, выпущенный в 1940 году, является настоящим музейным экспонатом. Изображение Кремля и мавзолея, рабочего и колхозницы, выполненное на серебре, делает его не просто значком, а частью истории. Цена? Около 500 тысяч рублей. Найти его — большая удача.

3. Добролёт

Какие советские значки стоят целое состояние. Фото © Wikipedia / Cтас Козловский

"Добролёт" — значок гражданского воздушного флота, создан в 1923 году. Это не только награда за трудовые достижения в авиации, но и символ стремления к новым высотам. Серебро с золотыми накладками и эмалированный красный самолёт в центре круга делают его желанным приобретением за 150 тысяч рублей.

4. Заслуженный лётчик-испытатель СССР

Редкие советские награды с астрономической ценой. Фото © Wikipedia / Андрей Кузнецов

Впервые выпущен в 1959 году, этот значок получили всего 419 человек, внёсших вклад в развитие космонавтики и авиации. Сделанный из мельхиора с серебряной окантовкой, он символизирует высочайшую степень признания. Сохранилась ли именная грамота? Цена взлетает до 150 тысяч рублей.

5. Отличник социалистического соревнования

История в металле: самые дорогие советские значки. Фото © sovietznak

Этот значок — подтверждение выдающегося вклада в развитие отрасли. Серебро с позолотой или цветные металлы — не важно, важен сам факт достижения. Выпущенные до 1957 года экземпляры особенно ценны и могут достигать стоимости 100 тысяч рублей.

Каждый из этих значков — не просто металлическая фигурка, а история, заслуги и жизнь людей, оставивших отпечаток в истории страны. Собирать их — значит хранить память о прошлом, иногда стоящую целое состояние.

Авторы Сергей Трофимов