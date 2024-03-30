5 значков советских времён, которые можно выгодно продать в 2024 году и озолотиться
Коллекционирование — это не просто хобби, но и неплохой способ подзаработать. Сегодня разбираемся в советских значках, за которые любители истории готовы отдать кругленькую сумму.
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В мире коллекционирования советская эпоха занимает особое место. Это время грандиозных достижений, стремительных перемен и символов, олицетворяющих эру великих свершений. Нагрудные знаки тех лет — не просто украшения, а кусочки истории, которые могут стоить огромных денег. Давайте ближе познакомимся с пятью самыми дорогими экземплярами.
1. За индустриализацию страны
Топ-5 дорогих советских значков для коллекционеров. Фото © sovietznak
Этот значок — настоящая легенда. Выпущенный в честь индустриализации, он символизирует мощный всплеск развития сахарной и текстильной промышленности в 1929 году. Его владельцы — люди, оставившие заметный след в промышленности СССР. Оценка такого значка достигает 600 тысяч рублей. Мечта любого коллекционера!
2. Отличник хозяйства Моссовета
Сокровища СССР: значки, стоимость которых поражает. Фото © Wikipedia
Этот редкий экземпляр, выпущенный в 1940 году, является настоящим музейным экспонатом. Изображение Кремля и мавзолея, рабочего и колхозницы, выполненное на серебре, делает его не просто значком, а частью истории. Цена? Около 500 тысяч рублей. Найти его — большая удача.
3. Добролёт
Какие советские значки стоят целое состояние. Фото © Wikipedia / Cтас Козловский
"Добролёт" — значок гражданского воздушного флота, создан в 1923 году. Это не только награда за трудовые достижения в авиации, но и символ стремления к новым высотам. Серебро с золотыми накладками и эмалированный красный самолёт в центре круга делают его желанным приобретением за 150 тысяч рублей.
4. Заслуженный лётчик-испытатель СССР
Редкие советские награды с астрономической ценой. Фото © Wikipedia / Андрей Кузнецов
Впервые выпущен в 1959 году, этот значок получили всего 419 человек, внёсших вклад в развитие космонавтики и авиации. Сделанный из мельхиора с серебряной окантовкой, он символизирует высочайшую степень признания. Сохранилась ли именная грамота? Цена взлетает до 150 тысяч рублей.
5. Отличник социалистического соревнования
История в металле: самые дорогие советские значки. Фото © sovietznak
Этот значок — подтверждение выдающегося вклада в развитие отрасли. Серебро с позолотой или цветные металлы — не важно, важен сам факт достижения. Выпущенные до 1957 года экземпляры особенно ценны и могут достигать стоимости 100 тысяч рублей.
Каждый из этих значков — не просто металлическая фигурка, а история, заслуги и жизнь людей, оставивших отпечаток в истории страны. Собирать их — значит хранить память о прошлом, иногда стоящую целое состояние.