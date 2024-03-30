Иностранные послы вместе со скорбящими россиянами запустили в небо белые шары у "Крокуса"

Послы иностранных государств и сотрудники дипмиссий принесли венки и траурные цветы к подмосковному "Крокус сити холлу", где в результате теракта погибло более 140 человек. Life.ru публикует кадры с места стихийного мемориала.

Среди присутствовавших были представители США, европейских стран, государств Африки и Латинской Америки. Всего к "Крокусу" прибыли несколько десятков иностранцев. Многие принесли венки с траурными надписями, в том числе на русском языке, со словами соболезнования. Также дипломаты оставили памятные записки, вспоминая жертв теракта. В акции приняли участие и представители МИД России. Собравшиеся запустили в небо белые шары.