Иностранные послы вместе со скорбящими россиянами запустили в небо белые шары у "Крокуса"
Дипломаты десятков стран прибыли к "Крокусу" почтить память жертв теракта
Сотрудники иностранных дипмиссий принесли цветы к мемориалу возле "Крокуса". Видео © Life.ru
Послы иностранных государств и сотрудники дипмиссий принесли венки и траурные цветы к подмосковному "Крокус сити холлу", где в результате теракта погибло более 140 человек. Life.ru публикует кадры с места стихийного мемориала.
Сотрудники иностранных дипмиссий принесли цветы к мемориалу возле "Крокуса". Видео © Life.ru
Среди присутствовавших были представители США, европейских стран, государств Африки и Латинской Америки. Всего к "Крокусу" прибыли несколько десятков иностранцев. Многие принесли венки с траурными надписями, в том числе на русском языке, со словами соболезнования. Также дипломаты оставили памятные записки, вспоминая жертв теракта. В акции приняли участие и представители МИД России. Собравшиеся запустили в небо белые шары.
Белые воздушные шары запустили в небо в память о погибших в "Крокусе". Видео © Life.ru
Напомним, 22 марта террористы ворвались в "Крокус сити холл" и открыли огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгли здание. По последним данным, трагедия унесла жизни 144 человек, пострадавших уже 551. В ФСБ РФ сообщили, что украинские спецслужбы оказывали содействие организации теракта и готовились встречать боевиков на своей территории, чтобы помочь им скрыться. Сейчас задержано 11 человек, в том числе и четверо исполнителей, а также несколько пособников.