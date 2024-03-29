Выжившая в "Крокусе" женщина ищет спасшего ей жизнь светловолосого мальчика
Выжившая в "Крокусе" жительница Казахстана хочет найти спасшего ей жизнь мальчика
Мира из Казахстана хочет разыскать мальчика, спасшего ей жизнь в "Крокусе". Обложка © Телеканал "360"
Жительница Казахстана Мира разыскивает "светловолосого мальчика", который спас её во время теракта в подмосковном "Крокусе". Об истории рассказывает телеканал "360".
Она призналась, что, когда начались выстрелы, находилась в гардеробе. Одета Мира была легко, так как уже сдала шубу. Женщина начала звонить близким, но трубку не взяли. Тогда она написала сообщение, рассказав о теракте. После этого ей перезвонил сын-музыкант и оставался на связи с ней, пока она пыталась спастись.
"Мне говорили: беги, беги, они в спину стреляют. Нас вывел какой-то мальчик, который здесь работает, светловолосый, на нём была форма такая же, как у других сотрудников. Я хочу его найти. Просто чтобы обнять и поблагодарить", — рассказала Мира.
Женщина призналась, что до сих пор не может заснуть, вспоминая жуткие кадры видео, которые она посмотрела уже после того, как спаслась и осознала, что избежала трагической смерти.
Во время ужасного теракта в подмосковном "Крокусе" многие люди совершили настоящие подвиги, спасая нуждающихся в помощи людей. В числе юных героев — гардеробщики Вика, Лиза, Саша, Ислам, Никита и Артём, которые подрабатывали в концертном зале. В день трагедии они проявили настоящее мужество и вывели сотни людей из горящего зала.