Выжившая в "Крокусе" женщина ищет спасшего ей жизнь светловолосого мальчика

Жительница Казахстана Мира разыскивает "светловолосого мальчика", который спас её во время теракта в подмосковном "Крокусе". Об истории рассказывает телеканал "360".

Она призналась, что, когда начались выстрелы, находилась в гардеробе. Одета Мира была легко, так как уже сдала шубу. Женщина начала звонить близким, но трубку не взяли. Тогда она написала сообщение, рассказав о теракте. После этого ей перезвонил сын-музыкант и оставался на связи с ней, пока она пыталась спастись.

"Мне говорили: беги, беги, они в спину стреляют. Нас вывел какой-то мальчик, который здесь работает, светловолосый, на нём была форма такая же, как у других сотрудников. Я хочу его найти. Просто чтобы обнять и поблагодарить", — рассказала Мира.

Женщина призналась, что до сих пор не может заснуть, вспоминая жуткие кадры видео, которые она посмотрела уже после того, как спаслась и осознала, что избежала трагической смерти.