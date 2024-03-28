В РФ призвали учредить госнаграду для несовершеннолетних за проявленный героизм

Оценить идею об учреждении специализированной госнаграды для несовершеннолетних, которые совершили выдающиеся и героические поступки, предложил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Об этом говорится в обращении на имя руководителя Федерального агентства по делам молодёжи России Ксении Разуваевой.

"Неоднократно мы становились свидетелями, как дети в сложных и экстремальных ситуациях демонстрировали присутствие духа, смекалку и отвагу, совершали настоящие геройские поступки. Прошу вас оценить идею об учреждении специализированной государственной награды для несовершеннолетних детей", — подчеркнул автор обращения, копия которого оказалась в распоряжении RT.

Ветров заявил, что именно так себя проявили отдельные подростки во время террористической атаки в "Крокус сити холле". В других ситуациях российская молодёжь тоже демонстрирует высокий уровень патриотизма, защищает престиж и авторитет страны. Учреждение такой награды окажет правильное влияние на воспитание подрастающего поколения и будет дополнительным стимулом к совершению хороших и правильных поступков, считает автор инициативы.