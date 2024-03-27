Зажал рану, чтобы остановить кровь: Подросток спас мужчину, раненного в живот при теракте в "Крокусе"
Mash: 17-летний парень спас мужчину, раненного в живот при теракте в "Крокусе"
Бунафшох Эркинов, спасший одного из пострадавших в "Крокусе". Обложка © VK / Bunafshoh Erkinov
Помимо несовершеннолетних сотрудников "Крокус сити холла", бросившихся помогать людям, отличился и 17-летний парень, работавший официантом неподалёку от места трагедии. Как пишет Mash, Бунафшох Эркинов спас мужчину, раненного в живот. Тот пробежал 250 метров и, увидев отель "Аквариум", зашёл внутрь. Подросток уложил его на стулья, зажал рану, чтобы остановить кровотечение.
17-летний парень спас мужчину, раненного в живот при теракте в "Крокусе". Видео © Mash
Вместе с коллегами он дождался скорой помощи, благо врачи приехали вовремя. До кареты пострадавшего довёл полицейский, приехавший в "Крокус". Пуля не задела важных органов, так что мужчина выжил и на данный момент находится под наблюдением врачей.
Напомним, теракт в подмосковном "Крокус сити холле" произошёл 22 марта. В тот вечер в комплексе должен был состояться концерт группы "Пикник", однако, когда уже двери в зал закрылись, зрители услышали выстрелы. Четверо боевиков, расстреляв посетителей, подожгли здание и скрылись. Позднее их задержали в Брянской области, они собирались перейти российско-украинскую границу. По последним данным, трагедия унесла жизни 139 человек, ещё 182 пострадали. Уже 24 марта всех нападавших отправили в СИЗО, однако в деле есть и другие фигуранты. Так, на следующий день под стражу заключили троих соучастников, продавших террористам использованную теми машину, а 26 марта — предпринимателя, сдавшего жильё главарю боевиков. Как отмечал директор ФСБ Александр Бортников, в жутких событиях есть украинский след, что подтвердили сами задержанные.
Несмотря на царившую в "Крокусе" панику, помогать попавшим в беду людям, выводить их из здания бросились сотрудники комплекса, в том числе несовершеннолетние. Как минимум двое их них — 15-летний Ислам Халилов и Артём Донсков — за свои действия удостоились наград.