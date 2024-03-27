Зажал рану, чтобы остановить кровь: Подросток спас мужчину, раненного в живот при теракте в "Крокусе"

Помимо несовершеннолетних сотрудников "Крокус сити холла", бросившихся помогать людям, отличился и 17-летний парень, работавший официантом неподалёку от места трагедии. Как пишет Mash , Бунафшох Эркинов спас мужчину, раненного в живот. Тот пробежал 250 метров и, увидев отель "Аквариум", зашёл внутрь. Подросток уложил его на стулья, зажал рану, чтобы остановить кровотечение.

Вместе с коллегами он дождался скорой помощи, благо врачи приехали вовремя. До кареты пострадавшего довёл полицейский, приехавший в "Крокус". Пуля не задела важных органов, так что мужчина выжил и на данный момент находится под наблюдением врачей.