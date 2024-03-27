Глава студенческой организации, спасшей сотни людей в "Крокусе", погиб при теракте

В результате теракта, произошедшего вечером 22 марта в подмосковном "Крокус сити холле" погиб основатель студенческой организации Андрей Сыропятов, сотрудники которой помогли спастись сотням людей во время этой трагедии. Его имя появилось накануне в списках МЧС РФ.

В день теракта 17-летние Влад и Роман, подрабатывавшие в "Крокусе" билетерами, вышли на смену и не ожидали, что им придётся столкнуться с тем, что произошло в этот вечер. Когда раздались первые выстрелы, они сообщили людям, чтобы те двигались за ними на минус первый этаж, где их эвакуировали через выходы. Всего было спасено около сотни граждан, пишет РИА "Новости".

Подростки также рассказали, что в тот злополучный день на смене с ними вышли 105 сотрудников. Все уцелели, кроме основателя и управляющего их организации Андрея Сыропятова. С тех пор он числился пропавшим. 26 марта МЧС РФ обновило список с именами погибших, где оказались ФИО главы студенческой организации.