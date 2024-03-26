МЧС опубликовало обновлённый список с именами 120 жертв теракта в "Крокусе"
МЧС России опубликовало список погибших при теракте в "Крокус сити холле". По состоянию на 20:00 по московскому времени в нём числится 120 имён из 137 погибших.
- Абдулова Татьяна Анатольевна
- Агапова Людмила Сергеевна
- Альмухаметов Илья Игоревич
- Амченцев Игорь Николаевич
- Аредов Александр Альбертович
- Баклемышев Александр Борисович
- Берневик Жанна Александровна
- Беспалая Юлия Валерьевна
- Бойко Татьяна Сергеевна
- Бондарь Наталья Владимировна
- Бондарь Светлана Владимировна
- Быков Сергей Алексеевич
- Веденеева Ирина Владимировна
- Вербенин Максим Александрович
- Виноградова Ольга Александровна
- Волков Алексей Вячеславович
- Волков Михаил Александрович
- Волкова Анна Владимировна
- Гайкович Александр Владимирович
- Гайкович Светлана Анитовна
- Гарина Ольга Владимировна
- Герасимов Александр Сергеевич
- Глезер Татьяна Викторовна
- Громов Вадим Кириллович
- Гулжигит Кызы Маиза
- Гусейнов Вугер Ферод Оглы
- Долина Георгий Дмитриевич
- Долина Илона Валерьевна
- Долина Мария Дмитриевна
- Дорофеев Павел Николаевич
- Дорофеева Екатерина Геннадьевна
- Ежова Ирина Петровна
- Еленич Андрей Алексеевич
- Емельяненко (Содрицова) Анастасия Ярославовна
- Жусупова Эдита Бакытбековна
- Зайцев Алексей Александрович
- Зудина Наталья Николаевна
- Иванова Инна Анатольевна
- Измайлов Дмитрий Юрьевич
- Исраелян Лилит Халитовна
- Кадышева Мария Сергеевна
- Казаков Дмитрий Николаевич
- Карпова Ульяна Владимировна
- Ким Яна Юрьевна
- Климов Александр Анатольевич
- Коваленкова Яна Юрьевна
- Костюченко Кристина Игоревна
- Костюченко Павел Николаевич
- Кохаева Татьяна Анатольевна
- Кулик Вадим Александрович
- Кушнер Екатерина Геннадьевна
- Ладейщикова Виктория Владимировна
- Лаптев Сергей Михайлович
- Мажорова Ольга Валерьевна
- Макарская Анна Александровна
- Макарская Татьяна Александровна
- Максюшин Родион Анатольевич
- Манюрова Альбина Маратовна
- Масленикова Ирина Ивановна
- Мирошниченко Андрей Николаевич
- Морякина Светлана Вячеславовна
- Мухамеджанов Павел Экрамович
- Нерета Диана Владимировна
- Николаенков Валентин Викторович
- Новоселова Екатерина Павловна
- Окишев Павел Сергеевич
- Окишева Ирина Александровна
- Павловский Олег Юрьевич
- Павлютенков Михаил Григорьевич
- Пивоварова Татьяна Владимировна
- Пихновская Татьяна Борисовна
- Погодаева Яна Олеговна
- Попов Дмитрий Сергеевич
- Попова Екатерина Владимировна
- Репина Татьяна Алексеевна
- Роганов Арсений Романович
- Рудницкий Алексей Евгеньевич
- Сельдева Ольга Сергеевна
- Семенов Александр Александрович
- Смазнов Владимир Викторович
- Смоляков Егор Андреевич
- Смыслов Дмитрий Николаевич
- Смыслова Ирина Владимировна
- Содрицов Владислав Ярославович
- Содрицов Ярослав Николаевич
- Содрицова Ирина Евгеньевна
- Соколов Роман Владимирович
- Старикова Эллина Олеговна
- Степанова Анастасия Юрьевна
- Супрун Владимир Николаевич
- Сыропятов Андрей Владимирович
- Талецкий Константин Сергеевич
- Тарасов Михаил Александрович
- Тверитин Алексей Юрьевич
- Терешко Николай Анатольевич
- Титишов Андрей Дмитриевич
- Ткачев Андрей Вячеславович
- Топоев Андрей Федосеевич
- Топоева Ольга Вячеславовна
- Трунтова Любовь Александровна
- Умерова Татьяна Анитовна
- Усачева Ирина Викторовна
- Уткина Вероника Марковна
- Федорова Татьяна Владимировна
- Фигурин Игорь Евгеньевич
- Фигурина Анна Александровна
- Фигурина Злата Игоревна
- Фирсова Ирина Александровна
- Ченгаева Виктория Анатольевна
- Черников Константин Сергеевич
- Черникова Наталья Петровна
- Чернов Денис Леонидович
- Чечина Юлия Евгеньевна
- Чумаков Анатолий Александрович
- Чумакова Наталья Александровна
- Шалаев Артем Юрьевич
- Шершнев Дмитрий Валентинович
- Шеханов Алексей Сергеевич
- Шкундина Светлана Анатольевна
- Щербакова Ирина Эмзаровна
Вечером в пятницу, 22 марта, вооружённые террористы напали на подмосковный "Крокус сити холл": они ворвались в комплекс, где должен был пройти концерт группы "Пикник", и открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. По последним данным, в результате погибло 139 человек, ещё 182 пострадало. Боевиков задержали в Брянской области, 24 марта их арестовали. На следующий день в СИЗО отправили троих соучастников напавших, а 26 марта — восьмого фигуранта дела, сдавшего квартиру главарю банды.
TACC / EPA