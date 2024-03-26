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26 марта, 17:29

МЧС опубликовало обновлённый список с именами 120 жертв теракта в "Крокусе"

МЧС России опубликовало список погибших при теракте в "Крокус сити холле". По состоянию на 20:00 по московскому времени в нём числится 120 имён из 137 погибших.

  1. Абдулова Татьяна Анатольевна
  2. Агапова Людмила Сергеевна
  3. Альмухаметов Илья Игоревич
  4. Амченцев Игорь Николаевич
  5. Аредов Александр Альбертович
  6. Баклемышев Александр Борисович
  7. Берневик Жанна Александровна
  8. Беспалая Юлия Валерьевна
  9. Бойко Татьяна Сергеевна
  10. Бондарь Наталья Владимировна
  11. Бондарь Светлана Владимировна
  12. Быков Сергей Алексеевич
  13. Веденеева Ирина Владимировна
  14. Вербенин Максим Александрович
  15. Виноградова Ольга Александровна
  16. Волков Алексей Вячеславович
  17. Волков Михаил Александрович
  18. Волкова Анна Владимировна
  19. Гайкович Александр Владимирович
  20. Гайкович Светлана Анитовна
  21. Гарина Ольга Владимировна
  22. Герасимов Александр Сергеевич
  23. Глезер Татьяна Викторовна
  24. Громов Вадим Кириллович
  25. Гулжигит Кызы Маиза
  26. Гусейнов Вугер Ферод Оглы
  27. Долина Георгий Дмитриевич
  28. Долина Илона Валерьевна
  29. Долина Мария Дмитриевна
  30. Дорофеев Павел Николаевич
  31. Дорофеева Екатерина Геннадьевна
  32. Ежова Ирина Петровна
  33. Еленич Андрей Алексеевич
  34. Емельяненко (Содрицова) Анастасия Ярославовна
  35. Жусупова Эдита Бакытбековна
  36. Зайцев Алексей Александрович
  37. Зудина Наталья Николаевна
  38. Иванова Инна Анатольевна
  39. Измайлов Дмитрий Юрьевич
  40. Исраелян Лилит Халитовна
  41. Кадышева Мария Сергеевна
  42. Казаков Дмитрий Николаевич
  43. Карпова Ульяна Владимировна
  44. Ким Яна Юрьевна
  45. Климов Александр Анатольевич
  46. Коваленкова Яна Юрьевна
  47. Костюченко Кристина Игоревна
  48. Костюченко Павел Николаевич
  49. Кохаева Татьяна Анатольевна
  50. Кулик Вадим Александрович
  51. Кушнер Екатерина Геннадьевна
  52. Ладейщикова Виктория Владимировна
  53. Лаптев Сергей Михайлович
  54. Мажорова Ольга Валерьевна
  55. Макарская Анна Александровна
  56. Макарская Татьяна Александровна
  57. Максюшин Родион Анатольевич
  58. Манюрова Альбина Маратовна
  59. Масленикова Ирина Ивановна
  60. Мирошниченко Андрей Николаевич
  61. Морякина Светлана Вячеславовна
  62. Мухамеджанов Павел Экрамович
  63. Нерета Диана Владимировна
  64. Николаенков Валентин Викторович
  65. Новоселова Екатерина Павловна
  66. Окишев Павел Сергеевич
  67. Окишева Ирина Александровна
  68. Павловский Олег Юрьевич
  69. Павлютенков Михаил Григорьевич
  70. Пивоварова Татьяна Владимировна
  71. Пихновская Татьяна Борисовна
  72. Погодаева Яна Олеговна
  73. Попов Дмитрий  Сергеевич
  74. Попова Екатерина Владимировна
  75. Репина Татьяна Алексеевна
  76. Роганов Арсений Романович
  77. Рудницкий Алексей Евгеньевич
  78. Сельдева Ольга Сергеевна
  79. Семенов Александр Александрович
  80. Смазнов Владимир Викторович
  81. Смоляков Егор Андреевич
  82. Смыслов Дмитрий Николаевич
  83. Смыслова Ирина Владимировна
  84. Содрицов Владислав Ярославович
  85. Содрицов Ярослав Николаевич
  86. Содрицова Ирина Евгеньевна
  87. Соколов Роман Владимирович
  88. Старикова Эллина Олеговна
  89. Степанова Анастасия Юрьевна
  90. Супрун Владимир Николаевич
  91. Сыропятов Андрей Владимирович
  92. Талецкий Константин Сергеевич
  93. Тарасов Михаил Александрович
  94. Тверитин Алексей Юрьевич
  95. Терешко Николай Анатольевич
  96. Титишов Андрей Дмитриевич
  97. Ткачев Андрей Вячеславович
  98. Топоев Андрей Федосеевич
  99. Топоева Ольга Вячеславовна
  100. Трунтова Любовь Александровна
  101. Умерова Татьяна Анитовна
  102. Усачева Ирина Викторовна
  103. Уткина Вероника Марковна
  104. Федорова Татьяна Владимировна
  105. Фигурин Игорь Евгеньевич
  106. Фигурина Анна Александровна
  107. Фигурина Злата Игоревна
  108. Фирсова Ирина Александровна
  109. Ченгаева Виктория Анатольевна
  110. Черников Константин Сергеевич
  111. Черникова Наталья Петровна
  112. Чернов Денис Леонидович
  113. Чечина Юлия Евгеньевна
  114. Чумаков Анатолий Александрович
  115. Чумакова Наталья Александровна
  116. Шалаев Артем Юрьевич
  117. Шершнев Дмитрий Валентинович
  118. Шеханов Алексей Сергеевич
  119. Шкундина Светлана Анатольевна
  120. Щербакова Ирина Эмзаровна

Вечером в пятницу, 22 марта, вооружённые террористы напали на подмосковный "Крокус сити холл": они ворвались в комплекс, где должен был пройти концерт группы "Пикник", и открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. По последним данным, в результате погибло 139 человек, ещё 182 пострадало. Боевиков задержали в Брянской области, 24 марта их арестовали. На следующий день в СИЗО отправили троих соучастников напавших, а 26 марта — восьмого фигуранта дела, сдавшего квартиру главарю банды.

МЧС показало, как выглядит "Крокус сити холл" после завершения разбора завалов
МЧС показало, как выглядит "Крокус сити холл" после завершения разбора завалов
Обложка ©

TACC / EPA

Наталья Исакова
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