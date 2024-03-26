МЧС показало, как выглядит "Крокус сити холл" после завершения разбора завалов

После ужасающего теракта и пожара концертный зал "Крокус сити холл" напоминает громадное пепелище без крыши. Видео с места разбора завалов опубликовало МЧС РФ.

Как выглядит "Крокус сити холл" после завершения разбора завалов. Видео © МЧС РФ

"Специалистами МЧС России полностью завершены работы по ликвидации последствий пожара, а также завершены аварийно-спасательные и поисковые работы", — сообщил первый замначальника ГУ МЧС по Московской области Александр Перегуда.