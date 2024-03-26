МЧС показало, как выглядит "Крокус сити холл" после завершения разбора завалов
После ужасающего теракта и пожара концертный зал "Крокус сити холл" напоминает громадное пепелище без крыши. Видео с места разбора завалов опубликовало МЧС РФ.
Как выглядит "Крокус сити холл" после завершения разбора завалов. Видео © МЧС РФ
"Специалистами МЧС России полностью завершены работы по ликвидации последствий пожара, а также завершены аварийно-спасательные и поисковые работы", — сообщил первый замначальника ГУ МЧС по Московской области Александр Перегуда.
Дальнейшая судьба самого "Крокуса" пока не известна. Владельцы хотят восстановить концертный зал, но многие сочли эту идею спорной. Также высказываются предложения возвести на месте трагедии мемориал, но конкретики пока нет.
Вечером в пятницу, 22 марта, вооружённые террористы напали на подмосковный "Крокус сити холл": они ворвались в комплекс, где должен был пройти концерт группы "Пикник", и открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. По последним данным, в результате погибло 139 человек, ещё 182 пострадало.
МЧС РФ