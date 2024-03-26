МЧС завершило аварийно-спасательные работы в "Крокусе"

Спасатели МЧС России на пятый день после теракта в "Крокус сити холле" завершили разбор завалов. Далее работу на месте трагедии начнёт инженерная техника. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Прежде чем к работе смогла приступить тяжёлая техника, спасатели вручную резали и разбирали обломки концертного зала. Всего было вывезено более 900 кубометров конструкций. Спасатели обследовали завалы с помощью специализированных робототехнических комплексов, также в поисках участвовали кинологи.

Всего в аварийно-спасательных работах было задействовано более 1000 человек и свыше 300 единиц техники.