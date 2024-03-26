МЧС завершило аварийно-спасательные работы в "Крокусе"
Спасатели разбирают завалы в сгоревшем "Крокус сити холле". Фото © Telegram / МЧС России
Спасатели МЧС России на пятый день после теракта в "Крокус сити холле" завершили разбор завалов. Далее работу на месте трагедии начнёт инженерная техника. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Прежде чем к работе смогла приступить тяжёлая техника, спасатели вручную резали и разбирали обломки концертного зала. Всего было вывезено более 900 кубометров конструкций. Спасатели обследовали завалы с помощью специализированных робототехнических комплексов, также в поисках участвовали кинологи.
Всего в аварийно-спасательных работах было задействовано более 1000 человек и свыше 300 единиц техники.
Напомним, что площадь обрушения конструкций в подмосковном "Крокус сити холле" составила семь тысяч квадратных метров.
Теракт в "Крокус сити холле" произошёл 22 марта: группа вооружённых террористов открыла огонь по людям, пришедшим на концерт группы "Пикник", а затем подожгла здание. Жертвами страшного теракта стали 139 человек. Четырёх террористов задержали на пути к украинской границе, сейчас они в СИЗО.