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26 марта, 13:30

МЧС завершило аварийно-спасательные работы в "Крокусе"

Спасатели разбирают завалы в сгоревшем "Крокус сити холле". Фото © Telegram / МЧС России

Спасатели разбирают завалы в сгоревшем "Крокус сити холле". Фото © Telegram / МЧС России

Спасатели МЧС России на пятый день после теракта в "Крокус сити холле" завершили разбор завалов. Далее работу на месте трагедии начнёт инженерная техника. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Прежде чем к работе смогла приступить тяжёлая техника, спасатели вручную резали и разбирали обломки концертного зала. Всего было вывезено более 900 кубометров конструкций. Спасатели обследовали завалы с помощью специализированных робототехнических комплексов, также в поисках участвовали кинологи.

Всего в аварийно-спасательных работах было задействовано более 1000 человек и свыше 300 единиц техники.

МЧС показало, что осталось от концертного зала "Крокуса" после страшного теракта
МЧС показало, что осталось от концертного зала "Крокуса" после страшного теракта

Напомним, что площадь обрушения конструкций в подмосковном "Крокус сити холле" составила семь тысяч квадратных метров.

Теракт в "Крокус сити холле" произошёл 22 марта: группа вооружённых террористов открыла огонь по людям, пришедшим на концерт группы "Пикник", а затем подожгла здание. Жертвами страшного теракта стали 139 человек. Четырёх террористов задержали на пути к украинской границе, сейчас они в СИЗО.

Александра Вишнякова
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