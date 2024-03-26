Площадь обрушения в "Крокусе" составила семь тысяч квадратных метров
МЧС разбирает завалы в "Крокусе". Обложка © Telegram / МЧС России
Площадь обрушения конструкций в подмосковном "Крокус сити холле" составила семь тысяч квадратных метров. Об этом заявил один из участников ликвидации последствий произошедшего.
"Площадь обрушения кровли и других конструкций составила семь тысяч квадратных метров", — приводит ТАСС слова источника.
Ранее Life.ru писал, что компания – владелец концертного зала "Крокус интернэшнл", входящая в российский холдинг Crocus Group, сообщила, что концертный зал в подмосковном Красногорске будет восстановлен. Владелец "Крокус групп" Араз Агаларов, кстати, также рассказывал, что противопожарная система во время теракта и пожара была исправна и сработала в штатном режиме. Эту информацию подтвердил и глава МЧС России Александр Куренков.
Напомним, 22 марта произошла трагедия в "Крокусе". Вооружённые террористы ворвались в здание концертного комплекса, убивая всех на своём пути. 24 марта были арестованы все четыре террориста, хладнокровно расстреливавшие людей. 25 марта стало известно о трёх пособниках убийц — отце и двух сыновьях, которые продали боевикам машину, на которой они уезжали из "Крокуса". Их тоже арестовали. В результате теракта погибло 139 человек, ещё минимум 182 пострадали.