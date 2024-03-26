В МЧС объяснили, почему система не смогла потушить пожар в "Крокусе"
Глава МЧС Куренков: Системы пожаротушения в "Крокусе" сработали штатно
Автоматические противопожарные системы в подмосковном "Крокус сити холле" сработали штатно в момент возгорания при теракте, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.
"Здание было оборудовано системой противопожарной сигнализации, на момент пожара система сработала в штатном режиме", — сказал он в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина.
По данным главы ведомства, в систему автоматического пожаротушения входили четыре роботизированных ствола и система программного управления. При этом из-за большой площади пожара потушить возгорание не удалось, поскольку для поджога террористы использовали бензин.
Кстати, сегодня Куренков поблагодарил все оперативные службы Москвы и Московской области за самоотверженный труд на месте теракта в "Крокус сити холле". Глава МЧС подчеркнул, что они внесли неоспоримый вклад в спасение жизней людей, попавших на место трагедии.
Life.ru