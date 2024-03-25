Регион

Уведомления отключены

25 марта, 19:42

Бастрыкин: Преступники сбили семью на машине при попытке скрыться после теракта

"Рено", на котором террористы бежали из "Крокуса". Фото © SHOT

"Рено", на котором террористы бежали из "Крокуса". Фото © SHOT

Террористы после нападения на "Крокус сити холл" сбили на машине семью с двумя детьми. Об этом на совещании у президента РФ Владимира Путина рассказал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

"Выезжая на легковом автомобиле со стоянки, преступники на высокой скорости совершили наезд на пешеходов — семью с двумя малолетними детьми", — доложил председатель СКР.

По его словам, детей пришлось доставить в больницу. Они получили тяжкие телесные повреждения.

Бастрыкин: Обвиняемые в теракте дали показания о заказчиках и пособниках
Бастрыкин: Обвиняемые в теракте дали показания о заказчиках и пособниках

Также Александр Бастрыкин воссоздал хронологию теракта в "Крокусе", унёсшего 139 жизней за 13 минут. Террористы прибыли в "Крокус сити холл" в 19:58, а покинули здание спустя 13 минут — в 20:11, при этом при помощи бензина подожгли концертный зал. При задержании у них было обнаружено два АК-74, более 500 патронов, а также 28 магазинов и бутылки с остатками горючего.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Александр Бастрыкин
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров