Бастрыкин: Преступники сбили семью на машине при попытке скрыться после теракта

Террористы после нападения на "Крокус сити холл" сбили на машине семью с двумя детьми. Об этом на совещании у президента РФ Владимира Путина рассказал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Также Александр Бастрыкин воссоздал хронологию теракта в "Крокусе", унёсшего 139 жизней за 13 минут. Террористы прибыли в "Крокус сити холл" в 19:58, а покинули здание спустя 13 минут — в 20:11, при этом при помощи бензина подожгли концертный зал. При задержании у них было обнаружено два АК-74, более 500 патронов, а также 28 магазинов и бутылки с остатками горючего.