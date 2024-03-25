Глава МЧС поблагодарил коллег за самоотверженный труд на месте теракта в "Крокус сити холле"

Глава МЧС России Александр Куренков выразил благодарность всем оперативным службам Московской области и Москвы, которые 22 марта внесли неоспоримый вклад в спасение жизней людей, попавших на место теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает пресс-служба МЧС по итогам селекторного совещания, которое провёл министр.

"Спасибо сотрудникам реагирующих подразделений — пожарным, врачам, экипажам вертолетов, бойцам спецподразделений, психологам — всем тем, кто в тяжелых условиях выполнял свою работу на месте теракта", — добавил Куренков.