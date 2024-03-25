Глава МЧС поблагодарил коллег за самоотверженный труд на месте теракта в "Крокус сити холле"
Глава МЧС Куренков поблагодарил спасателей и медиков за работу на месте теракта
Глава МЧС поблагодарил коллег за самоотверженный труд на месте теракта в "Крокус сити холле". Фото © ТАСС / МЧС России
Глава МЧС России Александр Куренков выразил благодарность всем оперативным службам Московской области и Москвы, которые 22 марта внесли неоспоримый вклад в спасение жизней людей, попавших на место теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает пресс-служба МЧС по итогам селекторного совещания, которое провёл министр.
"Спасибо сотрудникам реагирующих подразделений — пожарным, врачам, экипажам вертолетов, бойцам спецподразделений, психологам — всем тем, кто в тяжелых условиях выполнял свою работу на месте теракта", — добавил Куренков.
Селекторное совещание началось с минуты молчания в память о погибших в трагедии. Также глава МЧС выразил соболезнования всем тем, кто потерял в этом страшном теракте своих родных и близких.
Напомним, что вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") перед концертом группы "Пикник" произошёл теракт. Несколько вооружённых людей ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, а потом подожгли помещение. После нападения задержали 11 человек, включая четырёх стрелков. Официально известно о 137 погибших.