Родные убийцы из "Крокуса" съехали с квартиры в Новосибирске, где его приютили

В Новосибирске поспешно съехала с квартиры семья, у которой до января этого года жил Далерджон Мирзоев — один из соучастников теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на соседей жильцов.

Мирзоев проживал у родственников в доме на улице Зорге в Новосибирске. Трое соседей подтвердили агентству данную информацию. Сегодня утром, 25 марта, все семья покинула квартиру, дверь закрыта, на звонки никто не отвечает. Одна из жительниц дома рассказала, что главу семейства могли увезти в полицию. В МВД пока информацию не подтвердили.