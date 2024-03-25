Родные убийцы из "Крокуса" съехали с квартиры в Новосибирске, где его приютили
Далерджон Мирзоев. Обложка © Life.ru
В Новосибирске поспешно съехала с квартиры семья, у которой до января этого года жил Далерджон Мирзоев — один из соучастников теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на соседей жильцов.
Мирзоев проживал у родственников в доме на улице Зорге в Новосибирске. Трое соседей подтвердили агентству данную информацию. Сегодня утром, 25 марта, все семья покинула квартиру, дверь закрыта, на звонки никто не отвечает. Одна из жительниц дома рассказала, что главу семейства могли увезти в полицию. В МВД пока информацию не подтвердили.
Напомним, 22 марта произошёл теракт в подмосковном "Крокусе". По последним данным, жертвами стали 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, списки опубликованы здесь. Всего было задержано 11 человек, четверо непосредственных исполнителей пытались сбежать на территорию Украины, их поймали в Брянской области. Все четверо арестованы до 22 мая. Они иностранцы и не имеют гражданства РФ. Это 25-летний Шамсидин Фаридуни, 19-летний Мухаммадсобир Файзов, 30-летний Саидакрами Муродали Рачабализода, 32-летний Далерджон Мирзоев. У последнего четверо детей, свою вину признал.