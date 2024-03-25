Экспертиза показала, что убийцы в "Крокусе" расстреливали людей в упор и в спину
Стихийный мемориал в "Крокус сити холле". Фото © Life.ru
Террористы в "Крокус сити холле" расстреливали людей в упор и стреляли в спину убегавшим. Это следует из заключений о смерти, выданных родственникам погибших.
"В заключении указано большое количество травм, среди них [травмы] сердца, головы, аорты. Как нам пояснили, это значит, стреляли хаотично, по людям, как по живым мишеням, на поражение. Смерть наступала мгновенно", — цитирует ТАСС москвича, который потерял в теракте дочь.
При этом первопричина смерти не указывается, так как невозможно определить, какое из ранений — а все они смертельные — стало первым.
Опознание погибших продолжается, в ряде случаев для этого потребуются ДНК-экспертизы, которые могут занять около двух недель.
Напомним, по последним официальным данным, жертвами теракта, произошедшего 22 марта в "Крокус сити холле", стали 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, списки опубликованы здесь. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур, в этот день на здании концертного зала появилась проекция "Журавли" под одноимённую песню Муслима Магомаева — в память о жизнях, унесённых зверским терактом. В этот же вечер были арестованы все четыре террориста, хладнокровно расстреливавшие людей.