Экспертиза показала, что убийцы в "Крокусе" расстреливали людей в упор и в спину

Террористы в "Крокус сити холле" расстреливали людей в упор и стреляли в спину убегавшим. Это следует из заключений о смерти, выданных родственникам погибших.

"В заключении указано большое количество травм, среди них [травмы] сердца, головы, аорты. Как нам пояснили, это значит, стреляли хаотично, по людям, как по живым мишеням, на поражение. Смерть наступала мгновенно", — цитирует ТАСС москвича, который потерял в теракте дочь.

При этом первопричина смерти не указывается, так как невозможно определить, какое из ранений — а все они смертельные — стало первым.