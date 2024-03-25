Пропавшего в "Крокусе" 15-летнего фаната группы "Пикник" нашли убитым

15-летний фанат группы "Пикник", которого родственники не могли найти после теракта в "Крокус сити холле", погиб. Его тело опознали родные, пишет SHOT . Перед началом концерта мальчик успел отправить бабушке фото с мамой.

Подросток пошёл на выступление любимой рок-группы вместе со своей мамой Ириной Веденеевой. После страшного теракта стало известно, что матери мальчика больше нет в живых, а сам он пропал.