Пропавшего в "Крокусе" 15-летнего фаната группы "Пикник" нашли убитым
15-летний фанат "Пикника" с мамой Ириной Веденеевой. Фото © Telegram / SHOT
15-летний фанат группы "Пикник", которого родственники не могли найти после теракта в "Крокус сити холле", погиб. Его тело опознали родные, пишет SHOT. Перед началом концерта мальчик успел отправить бабушке фото с мамой.
Подросток пошёл на выступление любимой рок-группы вместе со своей мамой Ириной Веденеевой. После страшного теракта стало известно, что матери мальчика больше нет в живых, а сам он пропал.
Напомним, 22 марта вооружённые боевики устроили стрельбу в подмосковном "Крокусе", а затем подожгли здание. По последним данным, жертвами стали 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, Life.ru публиковал списки. Всего было задержано 11 человек, четыре непосредственных исполнителя пытались сбежать на территорию Украины, их поймали в Брянской области. Все четверо арестованы до 22 мая.