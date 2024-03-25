Двух подростков-героев, спасавших посетителей "Крокуса", наградили в их школе

Двух подростков Ислама Халилова и Артема Донского наградили за спасение людей в "Крокус Сити Холле". Благодарности юным героям вручила детский омбудсмен Мария Львова-Белова, передаёт RT. Награждение проходило в школе, где учатся отважные мальчишки. Уполномоченная по правам ребёнка также пообщалась с их родителями и выразила им благодарность за достойное воспитание сыновей.

"Представляете, толпа в 100 человек? Ты же должен как-то их всех собрать и сказать: "Пошли". Они говорят: "Да, мы кричали на весь холл. Говорили, что вы не туда идёте. Там тупик, мы вас выведем". Они всю эту толпу вывели на улицу в безопасное место", — рассказала Львова-Белова.

Она обратила особое внимание на то, что оба подростка оказались из многодетных семей, потому они и работали гардеробщиками — чтобы материально помочь родителям. Да и ответственность за близких появляется у таких детей уже в юном возрасте, отметила омбудсмен.