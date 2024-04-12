Эксперт рассказал, почему параллельный импорт нужен России
Эксперт Лебедев: Отечественным производителям надо улучшать продукцию
Параллельный импорт нужен каждой стране, потому что только за счёт конкуренции производители улучшают свои продукты, высказался эксперт в области ретейла Александр Лебедев. По его мнению, производители, что выступают против этого, пытаются заполучить рынок "малорыночными" путями.
"Если подумать, экономика — это когда разные силы борются за внимание покупателя. Производители, в том числе российские, пытаются отвоевать себе рынок — в том числе и такими малорыночными способами", — добавил специалист в беседе с телеканалом "360".
Также Лебедев призвал производителей задуматься не о запретах, которые приведут только к удорожанию продукции и снижению уровня конкуренции, а об улучшении качества своих продуктов. Необходимо поддерживать производителей, но не метаться "из крайности в крайность", указал он.
А ранее Life.ru рассказывал о том, что западные бренды бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в Россию. Речь идёт о таких производителях, как Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta. Продавцы допускают ситуацию, что западные бренды исчезнут из продажи, а их место займут турецкие и китайские аналоги.
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