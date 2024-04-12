Эксперт рассказал, почему параллельный импорт нужен России

Параллельный импорт нужен каждой стране, потому что только за счёт конкуренции производители улучшают свои продукты, высказался эксперт в области ретейла Александр Лебедев. По его мнению, производители, что выступают против этого, пытаются заполучить рынок "малорыночными" путями.

"Если подумать, экономика — это когда разные силы борются за внимание покупателя. Производители, в том числе российские, пытаются отвоевать себе рынок — в том числе и такими малорыночными способами", — добавил специалист в беседе с телеканалом "360".

Также Лебедев призвал производителей задуматься не о запретах, которые приведут только к удорожанию продукции и снижению уровня конкуренции, а об улучшении качества своих продуктов. Необходимо поддерживать производителей, но не метаться "из крайности в крайность", указал он.