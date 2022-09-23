Почему дорожают импортные товары и как за них не переплатить В чём причины подорожания иностранных непродовольственных товаров и в каких случаях в магазине можно добиться справедливой цены, разбирался Лайф. 22 сентября, 21:40 Обложка © Shutterstock

Несмотря на введённые против России западные санкции импорт непродовольственных товаров в нашу страну растёт. За чуть более чем три месяца работы механизма параллельного импорта в РФ уже было ввезено товаров почти на 9,4 миллиарда долларов. А по итогу года Минпромторг прогнозирует сумму импортного завоза по данному каналу не менее 20 миллиардов долларов. И это не считая товарооборота со странами, которые продолжили официальные поставки. Например, по данным таможни КНР, этот показатель между Россией и Китаем за первое полугодие 2022 года вырос на 27,2% и достиг 80,7 миллиарда долларов. При этом рубль уже несколько месяцев по отношению к доллару и евро находится на уровне 60. По сравнению с началом года этот курс на 20–25% ниже. Логично, что в этой ситуации большинство импортных товаров упало бы в цене, но этого не происходит. Например, годовые цены на моющие и чистящие средства выросли на 32,6%, на парфюмерно-косметические товары — на 30,5%, на электробытовую технику — на 20,5%, на галантерею — на 14,5% и т.д.

Аналитики объясняют это двумя факторами: во-первых, некоторой нехваткой сырья и комплектующих на мировых рынках и, как следствие, общим падением производства, а во-вторых, возросшими дополнительными издержками на более длинные транспортные маршруты доставки, на услуги посредников и на комиссии за транзитные финансовые операции.

— В современных условиях значительный объём европейских товаров стал ввозиться в РФ через Турцию и ОАЭ. Также к параллельному импорту подключились и республики СНГ. Например, Казахстан в первом полугодии увеличил поставки в Россию смартфонов более чем в две тысячи раз, — рассказал финансовый аналитик инвестиционной компании "Регион" Михаил Киселёв. — Конечно, при таком экспорте страны закладывают и свою прибыль.

С мнением Киселёва согласен и начальник аналитического отдела компании "Риком-траст" Олег Абелев, который раскрывает систему оптового ценообразования на импортные товары.

— В среднем в зависимости от группы товаров компании-поставщики могут добавлять к закупочной "безсанкционной" цене свою премию в размере 15–25%. То есть фактически завоз в РФ товаров через них получается по курсу 75–85 рублей за доллар, а дальше многое зависит от того, насколько уже российские компании проявляют свою жадность.

Розница берёт своё

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Оказывается, непродуктовые ретейлеры сейчас применяют две схемы увеличения своей прибыли. Первая подразумевает создание нескольких компаний-прокладок, которые по факту принадлежат одному хозяину. Они перепродают завезённый иностранный товар друг другу и конечному покупателю предлагают его уже с наценкой, которая образовалась в результате небольшой прибыли каждой из участвующих в цепочке компаний. Главный недостаток этой схемы в потерях, связанных с дополнительными налогами и, как правило, такой метод используют для достаточно дорогих, но ограниченно-востребованных товаров, которые хорошо продаются даже с большой розничной ценой. Например, это может быть часть премиальных брендов одежды, сумок и обуви, некоторые виды смартфонов и компьютеров, дорогая видео- и фототехника, некоторые марки авто.

А вот другая схема применяется некоторыми недобросовестными магазинами, в частности, для товаров бытовой химии, чистящих и моющих средств. В большом объёме она также приносит хорошую прибыль. Устроено всё так: продавец выставляет на полки товар с двойными ценниками, на которых крупными цифрами указана оптовая цена, которая применяется в период действия неких специальных акций, а реальная цена, которую массовый покупатель оплачивает на кассе, в этом ценнике пропечатана мелким шрифтом. И, чтобы не подпасть под штраф за нарушение закона "О защите прав потребителя", такие магазины вывешивают плакаты, на которых указано, что, мол, акционная цена действует один раз в неделю. Само собой, значительная часть граждан изначально не обращает внимание на такие информбаннеры, продавцы этому только рады.

— В начале года Роспотребнадзор провёл целую серию проверок по поводу двойных ценников, итогом тогда были крупные административные взыскания для торговых компаний. Но сейчас схема модернизирована и даже при наличии жалобы формально магазин закон не нарушает, ведь он указывает на ценнике всю требуемую информацию. Поэтому доказать, что ценник оформлен ненадлежаще, будет сложно, — считает старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов

Когда имеет смысл жаловаться

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Любой россиянин, который обращается в магазин, с точки зрения закона является специальным субъектом права — потребителем. И его права гарантированы не только отдельным законом, но и всей совокупностью действующих в государстве правовых норм. Поэтому в случае судебного разбирательства "неправильно оформленный" ценник будет, скорее всего, признан нарушением. Однако большинство граждан не готовы судиться из-за наценки на упаковку стирального порошка или моющего средства. На это и делают расчёт недобросовестные продавцы. Но, на самом деле, многое ещё зависит от того, что в конечном счёте желает получить покупатель. Если речь идёт просто о возврате средств, то магазин, скорее всего, в случае даже устной претензии по поводу ценника на это пойдёт. А вот заставить торговую компанию продать товар по более низкой цене будет сложно, но можно. Для этого придётся писать жалобу.

Роспотребнадзор советует в случае обнаружения разницы между ценником и цифрой в чеке придерживаться следующего алгоритма: сделать фото ценника (это прямо разрешено действующими правилами торговли) и после покупки предъявить претензию кассиру. Если разницу не вернут, следует составить письменную претензию, в которой потребовать возврат разницы в цене товара между чеком и ценником (по факту со стороны магазина это неосновательное обогащение, нарушающее положение статьи 1102 Гражданского кодекса). Претензию передать в дирекцию магазина лично (следует получить отметку о входящем сообщении) или по почте. Если ответа на претензию нет, обращаться в Роспотребнадзор. Проще всего это сделать через сайт ведомства или через форму на Госуслугах. Как правило, после такого обращения торговое предприятие предпочитает решить конфликт миром.

Фото © Shutterstock Покупаете ли вы иностранные товары по завышенным ценам? 0 Покупаю, но редко. Не покупаю, чтобы не кормить перекупщиков. Покупаю, если нет российских аналогов.

Авторы Максим Греков