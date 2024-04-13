Как отмечает дни рождения отшельница Агафья Лыкова и что о ней известно в 2024 году 9 апреля 2024 года знаменитой отшельнице Агафье Лыковой исполнилось 79 лет. А 17 апреля она отметит именины. За свою долгую жизнь Лыкова лишь несколько раз покидала тайгу Хакасии и посещала цивилизацию. Что нового у постящейся затворницы — в тексте Life.ru. 12 апреля, 21:31 9 апреля 2024 года знаменитой отшельнице Агафье Лыковой исполнилось 79 лет. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

День рождения Агафьи Лыковой

На самом деле дата рождения Агафьи, которую сами Лыковы сообщили журналистам, в буквальном смысле "липовая". К слову сказать, староверы дни рождения не отмечают — не велика дата. Недавно стало известно, что таёжница родилась 9 апреля 1945 года. Юбилей — в следующем году. 17 апреля отшельница будет отмечать именины, когда её крестили в честь святой Агафьи.

Агафья Лыкова не отмечала свой день рождения, ведь у старообрядцев идёт Великий Пост — период, когда верующие уделяют много времени молитве. Фото © Telegram / AgafyaChronicles

Но всё же справляет ли она свои дни рожденья? Агафья Лыкова не отмечала свой день рождения, ведь у старообрядцев идёт Великий пост — период, когда верующие уделяют много времени молитве и не употребляют продукты животного происхождения, в том числе и козье молоко. В это время важно не печалиться, не впадать в уныние и уповать на Бога. А уж он отшельницу не оставит: к её дню рождения вертолётчики наверняка доставят Агафье и подарки, и вкусняшки. Хотя она и не будет их есть вплоть до Пасхи. Позже порадовать отшельницу подарками станет уже невозможно: в тайге настанет распутица. А вот именины она, скорее всего, отметит молитвой святой Агафье.

Отшельница Агафья: в своей памяти и при остром уме

Вы удивитесь, но приезжающие к отшельнице в гости-журналисты всегда отмечают необыкновенную жизнерадостность отшельницы. За годы, проведённые в тайге в полном одиночестве, она не растеряла ни силы духа, ни веры в Бога. Обходилась лишь церковными книгами, и с годами сумела сохранить острый ум, прекрасную память и необыкновенную настойчивость. Все гости знают: Агафья Лыкова всегда добьётся от других людей того, чего хочет. За улыбкой и кроткой внешностью скрывается очень волевой человек.

Она не боится одиночества, считая, что верующий человек никогда не остаётся один, не боится ни голода, ни холода: все это ей привычно. Однако годы берут своё и в пандемию коронавируса отшельницу сильно подкосил ковид, поэтому всё чаще зимовать к ней на заимку в тайге Абаканского хребта Республики Хакасия отправляются добровольные помощники.

Добровольные помощники Агафьи Лыковой

Всю осень и всю зиму с отшельницей Агафьей Лыковой провела её тезка, 49-летняя Агафья, — старообрядка из Уругвая. Фото © Telegram / AgafyaChronicles

Всю осень и всю зиму с отшельницей Агафьей Лыковой провела её тезка, 49-летняя Агафья, — старообрядка из Уругвая. Она приехала в Россию в 2009 году, и один из красноярских журналистов уговорил её помочь таёжнице.

Встретив ещё молодую, приятную женщину, Агафья Лыкова умилилась, что ей прислали "такую красивую подружку!", но жизнь в тайге у гостьи не заладилась: всё же сибирская тайга — не Уругвай. Дважды из-за проблем со здоровьем ей пришлось вызывать вертолёт, и один раз её даже увозили подлечиться в больницу.

Но это ещё не всё: журналисты подозревают, что между женщинами пробежала чёрная кошка. Во-первых, Лыкова на заимке чувствует себя хозяйкой положения и требует беспрекословного подчинения, а во-вторых — женщины могли не сойтись в вопросах веры. Дело в том, что Лыкова вот уже 10 лет принадлежит к старообрядцам Белокриницкой иерархии, а её добровольная помощница — к беспоповцам. Людям со стороны тонкостей веры старообрядцев сразу не понять. Для них это всё картинки из разряда "найди пять отличий за семь секунд", но для верующих людей часто важна любая деталь, какой бы мелкой она не казалась.

Найти человека, близкого Агафье Лыковой по вере, действительно трудно: старообрядцев Белокриницкой иерархии по всей России всего 35 тысяч человек — и мало кто из них согласен бросить всё и ехать в тайгу.

Однако смену помощнице всё же сумели найти. В конце февраля 2024 года на заимку прибыл 48-летний председатель старообрядческой общины Улан-Удэ Алексей Трифонов. Его первоочередными задачами стали снабжение Агафьи Лыковой дровами. Дело в том, что зимой Агафья тоже прихворнула: стала отказывать рука — и перетаскивать дрова через Еринат она уже не смогла. Кроме того, Трифонов восстановил для отшельницы печку в новой избе, где она печёт хлеб, — печь начала дымить.

Для ремонта вертолётом на заимку доставили цемент, а для помощи отшельнице — продукты и корм для животных. Между прочим, Трофимов добирался до заимки не без приключений: дважды вертолёт из-за погоды был вынужден возвращаться обратно на аэродром в Горно-Алтайске. Долететь до отшельницы удалось лишь с третьей попытки. В мае 2024 года Трофимова сменит ещё один добровольный помощник — племянник Лыковой — Антон Лыков.

Какой веры придерживается Агафья Лыкова

Отшельница была крещена в часовенном согласии старообрядчества. Фото © Telegram / AgafyaChronicles

Известно, что отшельница была крещена в часовенном согласии старообрядчества — это так называемые старообрядцы-беспоповцы. Её семья признавала церковный устав, существовавший до церковного раскола, который случился в России в XVII веке. Агафья Лыкова до сих пор считает императора Петра I, при котором всё произошло, "разбойником и антихристом", а обычай табакокурения, введённый Петром, одним их самых опасных грехов человека.

Однако семья Лыковых и ранее не признавала некоторых запретов, которые существовали у беспоповцев. Например, Лыковы сажали и ели картофель, который другие староверы наотрез отказывались есть. Во-вторых, — и это, возможно, личные убеждения отшельницы Агафьи — она не считает, подобно другим беспоповцам, что истинное священство иссякло и исчезло. "Если бы священство прекратилось, прервалось, то давно бы и век прекратился. Гром грянул бы, и нас не было бы на этом свете. Священство будет до самого последнего — второго Христова пришествия", — считает Агафья Лыкова.

Видимо, именно с этим связан её переход в Белокриницкую иерархию. Там священники всё же есть, хотя с точки зрения канонического православия и сомнительные.

Что такое эта иерархия? Белокриницкая иерархия появилась в 1783 году, когда король Германии и император Священной Римской империи Иосиф II решил увеличить население Буковины, для чего пригласил из Молдавии старообрядцев, пообещав им свободу вероисповедания. Первое поселение было основано в Белой Кринице — отсюда и название. Известно, что основатели церкви пытались найти "истинную веру", объехав славянские земли и побывав в Константинополе, где людей, крестившихся двумя перстами, так и не нашли. Но благодаря помощи поляка Садык-паши (пана Чайковского) сумели переманить к себе из православия босносараевского митрополита Амвросия, соблазнив его достатком. В Белой Кринице митрополита "перекрестили" в старую веру, а затем он поставил двух епископов, чем и положил начало иерархии.

Как попала в тайгу отшельница Агафья Лыкова и почему живёт одна

Агафья Лыкова родилась в далёком 1944 году в семье отшельников Лыковых — староверов-беспоповцев, которые ушли в тайгу в 1930-х годах. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Но как вообще Агафья попала в тайгу? Особого выбора у неё не было. Агафья Лыкова родилась в далёком 1944 году в семье отшельников Лыковых — староверов-беспоповцев, которые ушли в тайгу в 1930-х годах. До этого они жили на старообрядческой Кержакской заимке — на притоке реки Абакан. Сначала семья Карпа Лыкова ушла на реку Лебедь, а в 1937 году вернулась на Кержакскую заимку.

В 1940 году Карп Лыков снова увёл семью в тайгу: местные чиновники слишком навязчиво предлагали ему устроиться на работу. Спустя шесть лет отшельников встречали на Еринате, а потом они пропали на 20 лет.

Когда Лыков ушёл в лес в первый раз, у него были жена, сын Савин и дочь Наталья. В 1942 году родился второй сын — Дмитрий, а спустя два года — дочь Агафья. Если сопоставить даты и места, то получается, что родилась Агафья как раз на реке Еринат, примерно там же, где живёт и сейчас. Её мать Акулина умерла, когда Агафье было 17 лет.

Когда в 1978 году на отшельников набрели геологи, Агафье Лыковой было уже 34 года. Появление чужих людей буквально потрясло её и сестру Наталью.

Судьба распорядись так, что через три года братья и сестра умерли один за другим, а отец Карп Лыков скончался в 1988 году. Ему было 79 лет. Быть может, именно поэтому местные жители стараются беречь отшельницу и помогают ей, чем могут. Шефство над таёжницей взяли сотрудники Хакасского национального заповедника. Они навещают отшельницу и связываются с ней по спутниковому телефону. Впрочем, сама Агафья к смерти готова и хотела бы умереть и успокоиться там же — на заимке.

Шефство над таёжницей взяли сотрудники Хакасского национального заповедника. Фото © Telegram / AgafyaChronicles

Опасности, подстерегающие Лыкову: ракеты и медведи

В тайге опасностей для одинокого человека много: это голод, болезни, дикие звери. Например, в последние годы отшельницу стали тревожить медведи. Некоторые звери даже селились неподалёку от заимки. Агафья отгоняет их петардами да молитвой. Журналистам рассказывает, как однажды обнаглевший зверь пошёл на неё, но испугался Иисусовой молитвы, которую сотворила Агафья, и сразу же убежал.

Ещё одна опасность, которая угрожает здоровью и жизни Агафьи, — это несгоревшие ступени ракет, запущенные в космос с Байконура. Сотрудники заповедника при каждом запуске предупреждают таёжницу об опасности и предлагают ей эвакуироваться, но она традиционно отвечает отказом и говорит, что уповает на милость Бога. И действительно, обломки ракет никогда не падали рядом с заимкой. Неужели Бог отводит?

Радости Агафьи Лыковой

Радостей у Агафьи много. Это и общение с Богом, и гости, которые приезжают проведать её. Это и её звери. На попечении отшельницы целый зоопарк: кошки, собака, козы. 6 февраля пришло сообщение, что у козы Зорьки на свет появились два козлёнка. Агафья называет их "февральками". Еды у "февралек" предостаточно: вертолётчики закинули 20 тюков сена, да и коза Зорька прекрасно справляется с их кормлением. Разве это не радость?

Авторы Александр Лаврентьев