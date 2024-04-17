Для этих 6 знаков зодиака апрель закончится крупной победой, несмотря на ретроградный Меркурий
Многим людям пришлось несладко из-за Меркурия, который в апреле 2024 года находится в ретроградном состоянии. Но в конце месяца фортуна повернётся лицом к представителям шести знаков зодиака. Рассказываем, кого ждёт успех.
Каким знакам зодиака повезёт под конец апреля, когда закончит ретроградить Меркурий? Обложка © Freepik / lookstudio
В апреле 2024 года у многих людей в жизни происходили ужасные события. Одни теряли деньги, вторые работу, а третьи ссорились с друзьями и родственниками. Это связано с тем, что начал ретроградить Меркурий и в "некомфортное" состояние перешла Венера.
Но далеко не все закончат месяц чередой провалов и неудач за спиной. Представителей шести знаков зодиака Вселенная вознаградит безграничным успехом уже совсем скоро. Каким мужчинам и женщинам повезёт в конце апреля 2024 года?
1. Знак зодиака Близнецы
Прогноз для знака зодиака Близнецы на апрель весьма положительный — такие мужчины и женщины достигнут любой, даже крупной цели, если будут следовать плану. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Представители знака зодиака Близнецы справятся со всеми крупными задачами, которые стоят перед ними. Однако для этого им нужно придумать чёткий план действий и всегда следовать ему, не расслабляясь перед продолжительными майскими праздниками.
"Медлительность и долгие размышления могут помешать в достижении поставленных целей. А отвлекать от действий будет ещё и предвкушение большого количества праздничных дней", — рассказала таролог, нумеролог Ирина Листовская.
2. Знак зодиака Рак
Женщины и мужчины, родившиеся под знаком зодиака Рак, осуществят мечту, если будут готовы потратить ради неё кругленькую сумму денег. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Представители знака зодиака Рак могут идти к своей цели в конце апреля 2024 года, не боясь провала. На последней неделе месяца у них есть большие шансы осуществить мечту. Однако придётся потратить на свою "хотелку" деньги.
3. Знак зодиака Лев
Представители знака зодиака Лев вскоре поймут, что нужно делать для достижения цели, и уже к концу месяца реализуют её. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Мужчинам и женщинам, родившимся под знаком зодиака Лев, тоже нужно активизировать свои усилия ближе к концу апреля. На последней неделе месяца у них появится шанс добиться того, о чём давно мечтали. В этот период Львы получат от Вселенной чёткое руководство по тому, как достичь свою цель. Примерный план сформируется в мыслях сам, как по взмаху волшебной палочки. Если следовать ему, верить в свои силы и не бояться действовать, то мечта не заставит себя долго ждать.
4. Знак зодиака Козерог
Мужчины и женщины, кто по знаку зодиака Козерог, воплотят мечту в жизнь, только если им помогут родственники. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Представителей знака зодиака Козерог тоже ждёт плодотворная последняя неделя апреля. Однако добиться цели самостоятельно они не смогут. Осуществить мечту поможет либо кто-то из родственников, либо из друзей. На последней неделе месяца важно не отказываться от любой помощи со стороны близких людей. За всё сделанное им нужно говорить спасибо, не воспринимая любые дела и поступки как должное.
5. Знак зодиака Водолей
Представители знака зодиака Водолей должны усиленно работать над реализацией своей мечты. Однако нужно постараться не выгореть. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Для мужчин и женщин, рождённых под знаком зодиака Водолей, наступает самый благоприятный для исполнения мечтаний период. Их цель "принята в работу Вселенной" и в данный момент исполняется. Водолеям остаётся только усиленно работать над реализацией мечты.
"При этом важно не прийти к выгоранию и строго соблюдать баланс между работой и отдыхом", — рекомендует таролог Листовская.
6. Знак зодиака Рыбы
Те, кто родился под знаком зодиака Рыбы, добьются большой мечты при соблюдении трёх ключевых правил: будут проявлять лидерские способности, упорство и отстаивать свои интересы. Фото © Shutterstock / FOTODOM
"Москве 24" нумеролог Ирина Листовская рассказала, что ждёт тех мужчин и женщин, кто по знаку зодиака Рыбы. Перед ними открываются отличные перспективы для реализации своих целей и желаний. Чтобы осуществить мечту, Рыбам важно проявлять лидерские качества, быть настойчивыми во всех сферах жизни и отстаивать свою позицию перед другими людьми.