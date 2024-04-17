Для этих 6 знаков зодиака апрель закончится крупной победой, несмотря на ретроградный Меркурий

В апреле 2024 года у многих людей в жизни происходили ужасные события. Одни теряли деньги, вторые работу, а третьи ссорились с друзьями и родственниками. Это связано с тем, что начал ретроградить Меркурий и в "некомфортное" состояние перешла Венера.

Но далеко не все закончат месяц чередой провалов и неудач за спиной. Представителей шести знаков зодиака Вселенная вознаградит безграничным успехом уже совсем скоро. Каким мужчинам и женщинам повезёт в конце апреля 2024 года?

1. Знак зодиака Близнецы

Прогноз для знака зодиака Близнецы на апрель весьма положительный — такие мужчины и женщины достигнут любой, даже крупной цели, если будут следовать плану. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Представители знака зодиака Близнецы справятся со всеми крупными задачами, которые стоят перед ними. Однако для этого им нужно придумать чёткий план действий и всегда следовать ему, не расслабляясь перед продолжительными майскими праздниками.

"Медлительность и долгие размышления могут помешать в достижении поставленных целей. А отвлекать от действий будет ещё и предвкушение большого количества праздничных дней", — рассказала таролог, нумеролог Ирина Листовская.

2. Знак зодиака Рак

Женщины и мужчины, родившиеся под знаком зодиака Рак, осуществят мечту, если будут готовы потратить ради неё кругленькую сумму денег. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Представители знака зодиака Рак могут идти к своей цели в конце апреля 2024 года, не боясь провала. На последней неделе месяца у них есть большие шансы осуществить мечту. Однако придётся потратить на свою "хотелку" деньги.

3. Знак зодиака Лев

Представители знака зодиака Лев вскоре поймут, что нужно делать для достижения цели, и уже к концу месяца реализуют её. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Мужчинам и женщинам, родившимся под знаком зодиака Лев, тоже нужно активизировать свои усилия ближе к концу апреля. На последней неделе месяца у них появится шанс добиться того, о чём давно мечтали. В этот период Львы получат от Вселенной чёткое руководство по тому, как достичь свою цель. Примерный план сформируется в мыслях сам, как по взмаху волшебной палочки. Если следовать ему, верить в свои силы и не бояться действовать, то мечта не заставит себя долго ждать.

4. Знак зодиака Козерог

Мужчины и женщины, кто по знаку зодиака Козерог, воплотят мечту в жизнь, только если им помогут родственники. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Представителей знака зодиака Козерог тоже ждёт плодотворная последняя неделя апреля. Однако добиться цели самостоятельно они не смогут. Осуществить мечту поможет либо кто-то из родственников, либо из друзей. На последней неделе месяца важно не отказываться от любой помощи со стороны близких людей. За всё сделанное им нужно говорить спасибо, не воспринимая любые дела и поступки как должное.

5. Знак зодиака Водолей

Представители знака зодиака Водолей должны усиленно работать над реализацией своей мечты. Однако нужно постараться не выгореть. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Для мужчин и женщин, рождённых под знаком зодиака Водолей, наступает самый благоприятный для исполнения мечтаний период. Их цель "принята в работу Вселенной" и в данный момент исполняется. Водолеям остаётся только усиленно работать над реализацией мечты.

"При этом важно не прийти к выгоранию и строго соблюдать баланс между работой и отдыхом", — рекомендует таролог Листовская.

6. Знак зодиака Рыбы

Те, кто родился под знаком зодиака Рыбы, добьются большой мечты при соблюдении трёх ключевых правил: будут проявлять лидерские способности, упорство и отстаивать свои интересы. Фото © Shutterstock / FOTODOM