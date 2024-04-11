Не попадайтесь на глаза начальнику: 7 этих знаков зодиака скоро лишатся работы

В 2024 году Дракона многих людей ждут кардинальные финансовые перемены. Одних повысят на работе, и у них вырастет доход, других уволят. Представителям каких знаков зодиака уже очень скоро придётся вновь рассылать резюме и ходить на собеседования?

1. Знак зодиака Близнецы

Представители таких знаков зодиака, как Близнецы, должны держаться подальше от лёгкого заработка — они испортят свою репутацию или лишатся денег. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Мужчины и женщины, кто по знаку зодиака Близнецы, не должны влезать в "мутные темы" с быстрым и большим заработком. В первое время им будет везти и люди смогут зарабатывать большие суммы. Но в будущем возможны крупные неудачи вплоть до уголовного преследования или как минимум потери репутации. Также в 2024 году Дракона представители знака зодиака Близнецы рискуют поссориться с начальством и коллегами. Если не быть сдержаннее, то можно нарваться на увольнение.

2. Знак зодиака Телец: гороскоп успеха на 2024 год Дракона

Какой знак зодиака в 2024 году лишится работы из-за агрессивного поведения? Тельцы — им нельзя ссориться с коллегами. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Представители знака зодиака Телец не должны слишком агрессивно реагировать на критику со стороны коллег и начальства. Иначе конфликт разгорится настолько сильно, что приведёт к увольнению. Таких опасных периодов в 2024 году Дракона будет несколько.

3. Знак зодиака Скорпион

Женщины и мужчины со знаком зодиака Скорпион не должны указывать коллегам, что делать, иначе их уволят. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Мужчины и женщины, кто по знаку зодиака Скорпион, тоже рискуют лишиться работы в 2024 году Дракона. Они очень амбициозны и обладают гигантской энергией, поэтому часто ведут себя токсично по отношению к коллегам и даже начальству. Подшучивают, указывают на их ошибки и нарушают субординацию.

Если женщина- или мужчина-Скорпион станет сильно умничать во время работы в офисе, произойдут ссоры, которые и доведут до увольнения. Единственный способ предотвратить потерю места и репутации — вести себя с коллегами более сдержанно.

4. Знак зодиака Рак

Гороскоп работы на 2024 год Дракона: мужчин- и женщин-Раков уволят, если они будут невнимательными. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Гороскоп на работу 2024 года неблагосклонен к представителям этого знака зодиака. Согласно астрологии, мужчины- и женщины-Раки с вероятностью 90% лишатся дела из-за постоянной забывчивости и невнимательности на рабочем месте. Чтобы сохранить должность, нужно по несколько раз всё перепроверять.

5. Гороскоп на работу для Дев

Гороскоп и работа: представители знака зодиака Дева будут изгнаны из компании, если босс найдёт, к чему придраться. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Мужчинам и женщинам знака зодиака Дева нужно быть настороже в каждый месяц 2024 года Дракона. Начальник будет ко всему придираться, а коллеги — подставлять. Поэтому работу нужно выполнять на отлично.

6. Гороскоп для женщин- и мужчин-Стрельцов

Мужчины и женщины, кто по знаку зодиака Стрелец, должны поменьше переживать о своей работе. Фото © Shutterstock / FOTODOM

На протяжении всего 2024 года Дракона такие сотрудники будут бояться сделать что-то не так, из-за чего допустят ещё больше ошибок. Стрельцам нужно, наоборот, быть увереннее и не сомневаться в своих силах. Застенчивых людей могут быстро уволить из компании.

7. Знак зодиака Козерог: гороскоп на работу в 2024 году

Мужчины и женщины каких знаков зодиака лишатся работы в 2024 году? Козероги — начальник даст сотруднику задание, с которым тот не справится. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Представителя знака зодиака Козерог ждут серьёзные трудности на работе. Начальник даст ему сложную задачу, которая повлияет на дальнейшую судьбу в компании. Если сотрудник справится, то заслужит признание и даже повышение. Если нет, то будет искать новую работу.