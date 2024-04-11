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11 апреля, 10:02

Привезёте неудачи с собой: Астрологи вычислили, куда не стоит отправляться в путешествие и отпуск в 2024 году

Оказывается, с помощью эзотерики можно не только узнать свой удачный номер квартиры или автомобиля, но и уберечь отпуск от незапланированных трудностей. Чтобы не рисковать и путешествовать спокойно, просто вычеркните направления, где сейчас скопились злые силы.

Куда не стоит оправляться в путешествие в 2024 году и почему? Обложка © Freepik

Куда не стоит оправляться в путешествие в 2024 году и почему? Обложка © Freepik

Астрологи предостерегают: опасность срыва отпуска или иные проблемы с путешествиями могут быть весь 2024 год Дракона. Особенно сильно во время его правления концентрируется негатив на западе. Поэтому любые путешествия в эту сторону от дома, а также по оси восток – запад могут обернуться плачевным результатом. К тому же есть риск привезти оттуда неудачи с собой.

Чтобы перестраховаться и минимализировать риски испорченного отпуска, следует не только ориентироваться на том, где скапливается сейчас негатив, но и брать во внимание энергетику каждого месяца, запланированного под путешествие.

"Например, до 5 мая они ещё и усилят весь негатив, сосредоточенный на западе. Поэтому ездить в данном направлении будет особенно опасно", говорит мастер фэншуй, парапсихолог Елена Дементьева.

Чтобы не попасть в беду, заранее сверяйте, в какой стороне конкретного месяца концентрируется негатив. Фото © Freepik

Чтобы не попасть в беду, заранее сверяйте, в какой стороне конкретного месяца концентрируется негатив. Фото © Freepik

Далее, со слов эксперта, в месяц с 5 мая по 4 июня негативная энергия перекочует на северо-восток, поэтому лучше исключить на время поездки в эту сторону.

Летом — с 5 июня по 5 июля — энергия несчастий станет концентрироваться, как бы это ни было обидно, на юге. Поэтому путешествовать или лететь отдыхать по оси юг – север не стоит.

С 6 июля по 6 августа — во вторую волну отпусков — негатив засядет на севере. Поэтому, если хотите спокойно отдохнуть без головной боли из-за резкой смены планов, не отправляйтесь в направлении север – юг.

Какие неблагоприятные направления для отпуска будут во время бархатного сезона в августе? С 7 августа по 6 сентября лучше избегать поездок по оси юго-запад – северо-восток.

В какие направления не стоит отправляться для путешествий в 2024 году? Фото © Freepik

В какие направления не стоит отправляться для путешествий в 2024 году? Фото © Freepik

А вот куда не стоит планировать поездки осенью 2024 года:

  • С 7 сентября по 7 октября — по оси восток – запад,
  • С 8 октября по 6 ноября — по оси юго-восток – северо-запад.

"Москве 24" эксперт и знаток фэншуй также рассказала про неблагоприятные направления в конце осени и начале зимы. Дементьева подчёркивает, что с 7 ноября по 6 декабря 2024 года энергии несчастий расположатся в центре всех направлений и будут влиять на все оси движений. "Но особенно неудачными станут направления, находящиеся под влиянием годовых энергий, то есть запад и юго-восток".

А если хотите счастливо встретить Новый год в путешествии или отпуске, то с 7 декабря 2024 года по 4 января 2025 года стоит отказаться от поездок по оси северо-запад – юго-восток.

Месяц двойного Дракона: Как не ошибиться и приманить к себе удачу в период до 4 мая
Месяц двойного Дракона: Как не ошибиться и приманить к себе удачу в период до 4 мая
Елизавета Терешкова
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