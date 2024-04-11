Астролог перечислила знаки зодиака, которые являют магнитом для денег

В последнее время эзотерика "кипит" разными убеждениями, некоторые из которых совпадают с действительностью. Есть те, кому хочется использовать эти астрологические знания в реальной жизни, особенно в сфере финансов. Таролог Аделина Панина в интервью "Вечерней Москве" рассказала, какие знаки зодиака можно назвать настоящим магнитом для денег.

В первую очередь таким магнитом являются прагматичные и практичные девы, которые всегда и везде найдут способ заработать. Помимо них особую тягу деньги ещё имеют к овнам, потому что этот знак зодиака любит получать всё и сразу, в результате чего они зарабатывают достаточно быстро благодаря своей силе и целеустремлённости. А ещё было бы несправедливо обделить в этом топе тельцов со львами, потому что эти знаки любят роскошь и изысканность: они пойдут на многое, чтобы добиться поставленных целей и жить так, как хотят.

Несмотря на такую тягу и предрасположенность к деньгам, львам всё же нужно научиться следовать принципам последовательности и не тратить средства в никуда, чего не посоветуешь козерогам, которые умеют хорошо экономить и не растранжиривают своё состояние. Стремящиеся к карьере и успеху козероги имеют далеко не денежные цели, а духовные: они хотят занимать лидирующие позиции в своей сфере, и им это удаётся.