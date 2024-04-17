Эксперт по фэншуй разгадала тайну тех самых стульев в кабинете Дурова

Эксперт по фэншуй и экстрасенс Кристина Ольховая в беседе с Life.ru прокомментировала скрытый смысл стульев с пиками и фаллосами, которые стояли на заднем фоне во время интервью Павла Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону. По её мнению, это символизирует готовность к действиям и олицетворяет мужскую силу.

"В целом вообще копья используются для военных действий, это какое-то боевое орудие, то есть это готовность к войне. Это готовность и к формированию каких-то оборонительных действий. Что касается фаллосов, фаллос в принципе — это олицетворение мужского, так скажем, полового органа и это олицетворение мужской силы, то есть "во мне слишком много мужской силы, я готов к действиям", — считает ясновидящая.

По её мнению, это может говорить о том, что у человека есть некая слабость в позиции управления этим местом. Она допускает, что, возможно, Дуров слаб как мужчина и нереализован.

Окей, он при бабле, но он, может быть, абсолютно не реализованный как мужик. Плюс ещё, какие мысли — стул изначально — это олицетворение трона, при любом раскладе стул — трон. И здесь, получается, стулья как некая методология управления. Я управляю захватом, то есть через копья и тем, что я создаю, скорее всего. Потому что член — "создать", копья — это "захватить". Получается, что я контролирую, я император, человек, который сидит на троне. Кристина Ольховая Эксперт по фэншуй и экстрасенс

Экстрасенс отметила, что император представляет 4-й аркан в старших арканах Таро. Император всегда восседает на троне, а в его руках находятся скипетр и держава. В данном случае, по словам Ольховой, скипетром являются копья, а сферой является половой член.