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17 апреля, 14:39

Эксперт по фэншуй разгадала тайну тех самых стульев в кабинете Дурова

Эксперт по фэншуй Ольховая объяснила значение стульев с пиками в кабинете Дурова

Павел Дуров на интервью Такеру Карлсону. Обложка © X / Tucker Carlson

Павел Дуров на интервью Такеру Карлсону. Обложка © X / Tucker Carlson

Эксперт по фэншуй и экстрасенс Кристина Ольховая в беседе с Life.ru прокомментировала скрытый смысл стульев с пиками и фаллосами, которые стояли на заднем фоне во время интервью Павла Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону. По её мнению, это символизирует готовность к действиям и олицетворяет мужскую силу.

"В целом вообще копья используются для военных действий, это какое-то боевое орудие, то есть это готовность к войне. Это готовность и к формированию каких-то оборонительных действий. Что касается фаллосов, фаллос в принципе это олицетворение мужского, так скажем, полового органа и это олицетворение мужской силы, то есть "во мне слишком много мужской силы, я готов к действиям", считает ясновидящая.

По её мнению, это может говорить о том, что у человека есть некая слабость в позиции управления этим местом. Она допускает, что, возможно, Дуров слаб как мужчина и нереализован.

Окей, он при бабле, но он, может быть, абсолютно не реализованный как мужик. Плюс ещё, какие мысли — стул изначально — это олицетворение трона, при любом раскладе стул — трон. И здесь, получается, стулья как некая методология управления. Я управляю захватом, то есть через копья и тем, что я создаю, скорее всего. Потому что член — "создать", копья — это "захватить". Получается, что я контролирую, я император, человек, который сидит на троне.

Кристина Ольховая

Эксперт по фэншуй и экстрасенс

Окей, он при бабле, но он, может быть, абсолютно не реализованный как мужик. Плюс ещё, какие мысли — стул изначально — это олицетворение трона, при любом раскладе стул — трон. И здесь, получается, стулья как некая методология управления. Я управляю захватом, то есть через копья и тем, что я создаю, скорее всего. Потому что член — "создать", копья — это "захватить". Получается, что я контролирую, я император, человек, который сидит на троне.
Окей, он при бабле, но он, может быть, абсолютно не реализованный как мужик. Плюс ещё, какие мысли — стул изначально — это олицетворение трона, при любом раскладе стул — трон. И здесь, получается, стулья как некая методология управления. Я управляю захватом, то есть через копья и тем, что я создаю, скорее всего. Потому что член — "создать", копья — это "захватить". Получается, что я контролирую, я император, человек, который сидит на троне.

Экстрасенс отметила, что император представляет 4-й аркан в старших арканах Таро. Император всегда восседает на троне, а в его руках находятся скипетр и держава. В данном случае, по словам Ольховой, скипетром являются копья, а сферой является половой член.

По её мнению, это какая-то личная мифология Дурова, но здесь идёт намёк на то, что он управляет, контролирует, захватывает и это приносит ему плоды. В статуэтках в форме фаллоса, как отмечает экстрасенс, нет ничего эгрегориального, поскольку это просто образ идеального человека, биологически работающий орган. Многие хранят пики, сабли и мачете, вкладывая в это смысл могущества.

Политолог заметил сходство в мышлении Путина и Дурова в громких интервью Такеру Карлсону
Политолог заметил сходство в мышлении Путина и Дурова в громких интервью Такеру Карлсону

Ранее экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон выложил в сеть интервью с российским предпринимателем Павлом Дуровым. Видео длится 58 минут, программист общается с журналистом на английском языке. Бизнесмен отметил, что не хочет возвращаться в Россию и Штаты из-за стремления его соцсети к нейтральности и нежелания занимать чью-либо сторону.

Ольга Годуненко
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