Рунический гороскоп с 15 по 21 апреля: Какие знаки зодиака ждёт полоса неудач На следующей неделе всех представителей зодиакального круга ждут как приятные моменты, так и неудачные сюрпризы в жизни. Эксклюзивно для Life.ru рунолог Игорь Вечерский составил рунический гороскоп, который поможет избежать неприятностей. 14 апреля, 06:00 Обложка © Freepik / cookie_studio

В апреле земляне всех знаков зодиака столкнутся сразу с двумя мощными астрономическими событиями — капризной Венерой в Овне и ретроградным Меркурием. Уже многие ощутили неприятные изменения, среди которых проблемы в личной жизни и на работе. Но как не допустить ещё больших проблем в жизни?

Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля для знака зодиака Овен

Рунический гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2024 года для знака зодиака Овен. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Знак зодиака Овен — Соуло, перевёрнутая руна Отал, Лагуз. На этой неделе Овнам следует обратить внимание на свои внутренние ресурсы и эмоциональное состояние. Соуло напоминает о силе и мощи, которые вы можете найти внутри себя, чтобы преодолеть любые трудности. Однако перевёрнутая руна Отал советует уделить больше внимания домашнему очагу и своим близким. Лагуз призывает следить за своими эмоциями и интуицией, используя их как руководство в принятии решений. Совет для знака зодиака Овен: доверяйте внутренней силе, проявите творческое начало.

Что неделя с 15 по 21 апреля 2024 года готовит Тельцам

Рунический гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2024 года для знака зодиака Телец. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Знак зодиака Телец — Вунье, Ингуз, перевёрнутая руна Эваз. На неделе с 15 по 21 апреля стоит сосредоточиться на своих целях и практических аспектах жизни. Вунье призывает к активному действию и решительности в достижении поставленных целей. Ингуз напоминает о необходимости строить устойчивые основы для будущего успеха, будь то в работе или в личной жизни. Однако перевёрнутая руна Эваз советует не переоценивать свои интеллектуальные возможности и строить долгосрочные планы.

Совет для Тельцов: оставайтесь упорными в своих усилиях, но будьте гибкими в планировании и реагировании на переменчивость. Игорь Вечерский Астролог, рунолог

Подробный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля для Близнецов

Рунический гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2024 года для знака зодиака Близнецы. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Знак зодиака Близнецы — перевёрнутая руна Райдо, Беркана, Наутиз. Вам стоит обратить внимание на свои отношения и личностный рост. Перевёрнутая руна Райдо указывает на возможные замедления или препятствия на пути к достижению гармонии и стабильности. Беркана призывает к обращению внимания на планомерные действия и движение к своей цели. Наутиз напоминает о значимости личностного развития и принятии необходимых решений. Совет для знака зодиака Близнецы: уделите время конкретным действиям, а также инвестируйте в уже текущие дела.

Знак зодиака Рак: гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля

Рунический гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2024 года для знака зодиака Рак. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Знак зодиака Рак — перевёрнутые Тейваз и Отал, Ингуз. На неделе с 15 по 21 апреля Ракам стоит быть осторожными и терпеливыми в своих действиях. Перевёрнутая руна Тейваз предупреждает об опасности рискованных шагов или неосмотрительных решений. Перевёрнутая руна Отал указывает на возможные препятствия или задержки, которые могут возникнуть на пути к достижению целей. Ингуз призывает обращаться к внутренним ресурсам и вашим способностям к активным коммуникациям. Совет для знака зодиака Рак: будьте терпеливыми и осторожными в действиях на неделе с 15 по 21 апреля и помните, что вы не одни: личные отношения могут принести приятные моменты.

Какой окажется неделя с 15 по 21 апреля для знака зодиака Лев

Рунический гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2024 года для знака зодиака Лев. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Знак зодиака Лев — Наутиз, Ингуз, перевёрнутая руна Турисаз. На этой неделе следует проявлять уверенность и решимость в достижении своих целей. Наутиз призывает к осознанности и направленности в своих усилиях, чтобы добиться успеха. Ингуз напоминает о значимости строительства устойчивых основ и поддержки важных отношений для достижения благополучия. Однако перевёрнутая руна Турисаз предупреждает о возможных изменениях на неделе с 15 по 21 апреля или неожиданных препятствиях, которые могут потребовать адаптации и гибкости в вопросах из прошлого.

Совет для Львов: действуйте с уверенностью и целеустремлённостью, но будьте готовы к изменениям и адаптации планов. Игорь Вечерский Астролог, рунолог

Знак зодиака Дева: гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2024 года

Рунический гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2024 года для знака зодиака Дева. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Знак зодиака Дева — перевёрнутая руна Манназ, Хагалаз, Лагуз. Вам стоит обратить внимание на внутреннюю гармонию и эмоциональное благополучие. Перевёрнутая руна Манназ указывает на возможные проблемы в коммуникации или отношениях с окружающими. Хагалаз призывает к принятию перемен и трансформации, даже если они кажутся вызывающими трудности. Лагуз напоминает о значимости обращения к своим эмоциям и интуиции в процессе принятия решений. Совет для знака зодиака Дева: будьте открытыми к изменениям на неделе с 15 по 21 апреля и готовыми к адаптации, а также уделяйте внимание внутреннему миру и эмоциональной гармонии.

Подробный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля для знака зодиака Весы

Рунический гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2024 года для знака зодиака Весы. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Знак зодиака Весы — Тейваз, Йера, перевёрнутая Беркана. Вам стоит проявлять решимость и уверенность в достижении своих целей на неделе с 15 по 21 апреля. Тейваз призывает к активному действию и принятию ответственности за свою жизнь и решения. Йера напоминает о значимости равновесия и гармонии, благодаря действиям сможете получить результат. Однако перевёрнутая Беркана предупреждает о возможной нестабильности или неопределённости в жизни. Совет для знака зодиака Весы: сохраняйте баланс между своими целями и отношениями и будьте готовы к принятию ответственных решений.

Знак зодиака Скорпион: гороскоп на 15–21 апреля 2024 года

Рунический гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2024 года для знака зодиака Скорпион. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Знак зодиака Скорпион — Тейваз, перевёрнутая Беркана, Йера. На неделе с 15 по 21 апреля Скорпионам стоит быть готовыми к изменениям. Тейваз призывает к активным действиям и решительности в достижении поставленных целей. Перевёрнутая Беркана указывает на возможные задержки и зависть, с которыми вы можете столкнуться в своей жизни. Йера напоминает о значимости приложения усилий, которые точно не пройдут даром.

Совет для Скорпионов: будьте готовы сконцентрировать свои силы и выбрать одну важную цель. Игорь Вечерский Астролог, рунолог

Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2024-го для знака зодиака Стрелец

Рунический гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2024 года для знака зодиака Стрелец. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Знак зодиака Стрелец — Беркана, Перто, перевёрнутая руна Лагуз. На неделе с 15 по 21 апреля вам стоит обратить внимание на внутреннюю силу и стойкость. Беркана призывает к обращению к природе и циклам жизни для получения поддержки и вдохновения. Перто напоминает о значимости реализации давно планируемого и явлении его на свет. Однако перевёрнутая руна Лагуз предупреждает о возможных неожиданностях, которые могут возникнуть на вашем пути. Совет для знака зодиака Стрелец: доверяйте внутренней силе и не форсируйте события — всему своё время.

Знак зодиака Козерог: гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2024 года

Рунический гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2024 года для знака зодиака Козерог. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Знак зодиака Козерог — перевёрнутая руна Феху, Ингуз, Соуло. Козерогам стоит обратить внимание на свои ценности и материальные аспекты жизни. Перевёрнутая руна Феху предупреждает о возможных финансовых нюансах, которые могут потребовать более ответственного подхода. Ингуз напоминает о значимости строительства устойчивых основ и поддержки важных отношений для достижения успеха и благополучия. Соуло призывает к использованию внутренних ресурсов и силы для преодоления препятствий и достижения поставленных целей на неделе с 15 по 21 апреля. Совет для знака зодиака Козерог: будьте уверенными в своих ценностях и готовыми к принятию необходимых решений, чтобы добиться успеха и благополучия.

Что неделя с 15 по 21 апреля 2024 года готовит Водолеям

Рунический гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2024 года для знака зодиака Водолей. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Знак зодиака Водолей — Ансуз, перевёрнутая руна Тейваз, Наутиз. На этой неделе вам стоит обратить внимание на свои коммуникативные навыки и внутренние ресурсы. Ансуз призывает к ясной и открытой коммуникации с окружающими, чтобы избежать недопониманий и конфликтов. Перевёрнутая руна Тейваз предупреждает, что для реализации важных дел, возможно, стоит повременить. Наутиз напоминает о значимости трезвой оценки своих возможностей для самореализации на неделе с 15 по 21 апреля.

Совет для знака зодиака Водолей: будьте открытыми к общению и готовыми к преодолению трудностей с помощью своих внутренних ресурсов и умений. Игорь Вечерский Астролог, рунолог

Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля для знака зодиака Рыбы

Рунический гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2024 года для знака зодиака Рыбы. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Знак зодиака Рыбы — Ансуз, Йера, Соуло. На этой неделе Рыбам стоит обратить внимание на силу общения и свою мудрость. Ансуз призывает к вниманию к внутреннему голосу и знакам, которые могут указывать на правильное направление в жизни. Йера напоминает о значимости вовремя получить результат и идти дальше, к новым вершинам. Соуло призывает использовать внутреннюю силу и мудрость для достижения поставленных целей на неделе с 15 по 21 апреля. Совет для знака зодиака Рыбы: доверяйте своей силе познания и делитесь ею с другими, будьте открытыми к подведению итогов, получите заслуженное.

Авторы Елизавета Терешкова Ольга Годуненко