Грибникам выдали лучшие места для "тихой охоты" в Подмосковье

Настало время сморчков, строчков и маслят, а значит, пора идти по грибы. Жителям Московской области, которые предпочитают строчки, нужно обратить внимание на Лосино-Петровский горокруг, а также на Прокудино, Орловку и Орехово-Зуево, рассказала заядлый грибник с многолетним стажем Татьяна Герасименко.

Маслята, по её словам, можно собрать на опушках и полянках хвойных и смешанных лесов, а вот строчки лучше искать на старых пожарищах, возле лежащих деревьев и на берегах ручейков. Богатый урожай будет в Егорьевске, в Чехове у деревни Панино, в Рузском горокруге в районе Озернинского водохранилища, в Одинцовском и Дмитровском городских округах, говорит эксперт.

Что касается правил сбора, то тут нужно, вопреки приятным снам, встать в шесть-семь утра и направиться на охоту. Какие-то грибы требуют выкручивания, а какие-то нужно срезать ножом — все виды по-разному капризны. У такого, казалось бы, простого процесса есть свои нюансы: запрещается собирать грибы вдоль автомобильных трасс и рядом с объектами, которые загрязняют окружающую среду, и необходимо собирать в корзину только те грибы, в которых уверен. Если же попался неизвестный вид, то нужно ориентироваться на шляпку: у съедобного гриба она губчатая.

Сморчки содержат большое количество полезных веществ: витамины A, C, D, группы В, D, железо, кальций, калий, натрий, фосфор и магний, отметила Герасименко. Строчки же богаты микроэлементами, жизненно необходимыми витаминами (группы B, D и PP), усвояемыми углеводами и жирными кислотами омега-6. А вот съедобные маслята могут похвастаться солями железа, калием и фосфором, витаминами A, B, B1, C и PP. Специалист уверена, что эти грибы легко станут фаворитами каждого человека, если научиться их собирать и обрабатывать.

"Главное, правильно термически обработать, не лениться — и можно делать из них прекрасные заготовки, которыми я, например, всегда угощаю своих друзей и родных. И многие уже ждут, когда будет следующий урожай", — подытожила грибник в беседе с РИАМО.