Найдены грибы, которые помогут похудеть и избавиться от целлюлита

Мало кто знает, но именно шампиньоны являются самыми благоприятными продуктами для похудения, потому что содержат в себе минимум калорий и много белков. Более того, с помощью этих грибов возможно даже избавиться от целлюлита, так как в ста граммах шампиньонов содержится 4,3 грамма белка и один грамм жира. Об этом рассказал фитнес-тренер Денис Сазонов.

"Белок, который есть в шампиньонах, способствует росту мышечной массы. И даже если заниматься спортом мало, то лишние килограммы и дряблость уйдут", — добавил эксперт в беседе с Regions.ru.

Однако Сазонов рекомендует обратить внимание на правильность приготовления грибов, потому что из-за большого количества масла шампиньоны потеряют витамины, повысят калорийность и канцерогены. Поэтому верным решением будет подойти к процессу готовки этого продукта ответственно: запечь или отварить грибы, чтобы они оставались полезными и диетическими.