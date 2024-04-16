Шансы стать успешным: Какие числа в дате рождения есть у прирождённых победителей

С помощью нумерологии можно выяснить много информации о своей будущей судьбе. Например, проанализировав дату рождения, поймёте, ждут вас лёгкие деньги или успеха придётся добиваться огромными усилиями. В какие числа месяца рождаются будущие Илоны Маски?

Нумерология успеха: 3, 12, 21 и 30 в дате рождения

Нумерология по дате рождения: харизматичные и позитивные люди рождаются всего в четыре даты месяца. Фото © Freepik / lookstudio

Мужчины и женщины, родившиеся 3, 12, 21 и 30-го числа любого месяца, станут богатыми и будут побеждать по жизни. Они от природы наделены даром убеждения и яркой харизмой. По нумерологии родившиеся 3, 12, 21 и 30-го числа наделены позитивом и мощной энергетикой. Благодаря развитому интеллекту они могут создать успешный бизнес, который принесёт им кучу денег. А ещё люди, родившиеся в эти четыре даты, с лёгкостью добиваются любых целей. В этой жизни они точно будут купаться в деньгах.

Повезло и тем, кто появился на свет 6, 15 и 24-го числа

Нумерология успеха: в какие даты рождаются люди, которые добьются огромных высот в творчестве. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Успешными людьми, согласно нумерологии, будут те, кто появился на свет 6, 15 и 24-го числа любого месяца. Их считают любимцами Бога. Людям, родившимся в эти даты, удастся с лёгкостью продвинуться в карьере или открыть свой бизнес. К ним благосклонна судьба и фортуна.

Родившиеся 6, 15 и 24-го числа наделены добротой, харизмой, обаянием и умением заботиться о других людях. Благодаря этим характеристикам такие личности довольно быстро начинают зарабатывать огромные деньги. Нумерология по дате рождения гласит, что мужчины и женщины, появившиеся на свет в эти даты, смогут добиться огромного успеха в творческих сферах жизни. Им нужно работать на телевидении или сниматься в кино.

Нумерология по дате рождения: кто родился 8, 17 и 26-го числа

Успешные люди-начальники рождаются всего в три даты. Фото © Freepik / drobotdean

Успешные люди, которым суждено стать депутатами или управленцами, часто рождаются 8, 17 и 26-го числа любого месяца. Таким мужчинам и женщинам от природы подарены большие амбиции, стойкость к любым сложностям и трудолюбие. Они умеют зарабатывать деньги, управлять ими и приумножать.

Личности, родившиеся 8, 17 и 26-го числа, лидеры от природы. Они могут стать эффективными менеджерами, политиками или бизнесменами. Во всех этих сферах их ждёт сумасшедший успех. Согласно нумерологии по дате рождения, эти люди выступают некими "магнитами" для денег. Они будут притягивать к себе сумасшедшие материальные блага в неограниченных количествах.

Что делать, если нумерология по дате рождения к вам не благосклонна?

Если нумерология говорит, что успеха вам не видать, не слушайте её. Его всегда можно добиться. Фото © Freepik / whyhomestudio

Если не нашли свою дату рождения в списке успешных, не расстраивайтесь. Берите судьбу в свои руки, ведь у всех есть шанс добиться богатств. Просто для вас это будет чуть сложнее, чем для тех, кого "поцеловала судьба". Чтобы достичь успеха, несмотря ни на что, нужно: Заниматься тем, что приносит удовольствие. Не бояться переходить из компании в компанию, ища себя. Совершенствовать профессиональные навыки. Часто рисковать и принимать трудные решения.