"Прописались в столице": Эксперт рассказал о перелётных птицах и "домоседах" Москвы

В Москве живёт всего около 270 видов птиц, большинство из которых, примерно 200 видов, — перелётные. Многие из них уже вернулись "с югов" на родину. Об этом рассказал начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров.

"Конечно, паспортный контроль они не проходят, но того же сапсана уже видели на Воробьёвых горах. У него гнездо прямо на здании МГУ, вернулся туда в конце марта", — сообщил специалист в беседе с kp.ru.

По его словам, зимовать в столице остаются несколько десятков видов птиц. Сойки, галки, несколько видов дятлов: белоспинный, седой, средний, большой пёстрый. В их числе также поползни: это небольшая пушистая птичка, которая кроме привычного чириканья может ещё протяжно кричать что-то вроде "тци-и-ит!", за что ей дали прозвище "ямщик".

Большой пёстрый дятел на дереве в Измайловском парке. Фото © ТАСС / Василий Федосенко

В марте в Москву уже вернулись грачи, скворцы, белые трясогузки, зяблики, жаворонки, чибисы, несколько видов чаек, чёрные и певчие дрозды, зарянки, мухоловки, а ещё чирок-трескунок — уточка красивого шоколадного цвета. Утка-кряква в регионах тоже классическая перелётная птица, а в Москве она охотно остаётся на всю зиму, сейчас уже начала гнездиться. Самцов можно узнать по перламутрово-зелёному окрасу головы.

"Прописались" в столице и огари, их ещё из-за окраса называют красными утками. Часть особей зимует в Московском зоопарке, остальные — в обычных городских парках", — делится Бурмистров.