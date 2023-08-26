В Москве впервые с 2005 года заметили редкого вьюрка

В природно-историческом парке "Москворецкий" впервые с 2005 года заметили редкую птицу урагуса сибирского. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Редкую птицу встретили в столице впервые за последние 18 лет. Урагуса сибирского заметили в Кировской пойме природно-исторического парка "Москворецкий", — говорится в сообщении.

Урагус сибирский. Фото © t.me / Городское хозяйство Москвы

Это вьюрок размером 16–19 сантиметров с короткими крыльями и толстым, как у снегиря, клювом. При этом у самцов и самок окрас заметно различается. Первые обладают розовым цветом с серебристо-белой сединой на голове, а для самок (и самцов-первогодок) характерны буровато-охристо-серые оттенки. На их тельцах присутствуют тёмные продольные штрихи, а поясница и надхвостье — красновато-розовые или охристо-розовые.

При их пении слышатся мелодичные переборы, в том числе "питькающие" звуки, а завершается оно громким шипящим сигналом "дш-ши-и". При этом позывки и сигнал тревоги обозначаются негромким свистовым "пить". Гнёзда бокалообразной формы птицы устраивают в кустах в поймах рек и на болотах на высоте от 0,5 до трёх и редко до пяти метров. В кладке, как правило, находится три-шесть яиц сочного голубого или тёмно-голубого цвета с немногими чёрными или бурыми пятнышками.

С осени по весну начинается негнездовое время, когда птицы кочуют. В этот период они придерживаются кустарников, обочин дорог с зарослями бурьяна или леса с кустарниками. Кочуют пернатые поодиночке, парами и небольшими группами, стаями почти не передвигаются. Питаются они семенами растений, а насекомых собирают лишь попутно.