Эти 6 вещиц нужно срочно выкинуть, иначе они навлекут в жизнь бедность и проблемы

Многие люди покупают в квартиру вещи, руководствуясь лишь чувством эстетики. Если предмет красивый, то берут его не раздумывая. Но это огромная ошибка, из-за которой из дома каждый день будет утекать позитивная энергия и удача. Взамен этому придут негатив и неприятности. Какие штуковины для дома приносят только беды и несчастья?

1. Искусственные цветы

Почему искусственные цветы — неудачные домашние предметы? Они высасывают энергию из квартиры и стопорят ваше развитие в жизни. Фото © Freepik

Такие бытовые предметы действительно делают квартиру уютнее. Однако они высасывают позитивную энергетику из помещения, поскольку нарушают важное правило. Дело в том, что цветы символизируют развитие и жизнь.

Если они живые, то с каждым днём человек будет расти и развиваться во всех сферах. Если искусственные, то в жизнь домочадцев придёт простой.

2. Кактусы

Такие домашние вещи полезны тем семьям, в которых много приборов, излучающих вредную физическую энергию — телефонов, телевизоров и компьютеров. Кактусы действительно поглощают всю гадость, исходящую от электронных устройств. Но такие растения хороши только в плане защиты квартиры от "физических угроз".

На энергетическом уровне эти вещи для дома влияют на членов семьи крайне тлетворно. Кактусы вбирают в себя не только вредное излучение от смартфонов и компьютеров, но и эмоции, концентрирующиеся в квартире. Если члены семьи поссорятся между собой, а потом помирятся, то негатив скопится в кактусе, а потом передастся родственникам снова. Таким образом конфликты будут возникать регулярно.

3. Пустая ракушка

Ракушки — неудачные предметы для дома, поскольку они несут в себе мёртвую энергетику. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Такие сувениры домой покупают себе многие россияне. Некоторые даже привозят ракушки с морских курортов. Визуально вещицы действительно красивые. Однако не всё так просто. Ракушки обладают мёртвой энергетикой. Они привлекут в жизнь негатив, неудачи, а может быть, даже и болезни. Всё дело в происхождении ракушки. Она стала пустой не просто так. Когда-то в оболочке жил моллюск, который умер и поэтому "освободил помещение". Но многие люди почему-то считают ракушки милым предметом быта.

4. Разбитые зеркала

Сами по себе зеркала ничего плохого не несут, если не колдовать на них. Стекляшки относительно безопасны, до тех пор пока стоят целыми. Если зеркало разобьётся, его нужно как можно быстрее вынести в мусорный бак на улицу. Считается, что через брешь в таком предмете в квартиру попадут злые духи. После того как выбросите разбитое зеркало на помойку, хорошо помойте руки. Только так защититесь от призраков.

5. Чужие вещи

Чужие вещи — предметы быта, которых ни в коем случае не должно быть в квартире. Иначе они принесут негативную энергетику прошлого хозяина. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Любые бытовые предметы должны быть новыми. Нельзя хранить в квартире вещи, которые вам отдали другие люди.

Из чужого держать у себя дома можно только подарки. Да и то если изделия были новыми и никем до этого не использовались. Если вещицы для дома раньше принадлежали кому-то другому, то наверняка напитались негативной энергетикой предыдущего хозяина. В этом случае в вашу жизнь придут трудности и неприятности, предназначавшиеся для него.

Если друзья или знакомые просят временно подержать у себя их вещи, то лучше отказаться. Но если такой возможности нет, то предметы нужно оставить в прихожей до момента, пока их не заберут. В этом случае в жизнь не будет проникать негативная энергия других людей — она не "зайдёт" дальше входа.

6. Остановившиеся часы

Остановившиеся часы — предметы быта, которые поставят точку на вашем развитии в жизни. Фото © Freepik

Такие предметы представляют особенную опасность. Если стрелки не будут тикать, то со временем у вас упадёт уровень энергии, пропадёт стимул каждый день усердно работать. Да и в целом жизнь станет серой, мрачной. Чтобы не допустить этого, нужно либо поменять батарейки, либо, если часы всё равно не идут, выкинуть их в мусорный бак.