Вы не заработаете много денег, пока не начнёте делать эти волшебные ритуалы Чтобы открыть денежный поток, просто работать недостаточно. К обычным рутинным действиям нужно добавить магические ритуалы. Life.ru рассказывает про пять методик привлечения денег в жизнь, которые втайне используют многие миллионеры. 15 апреля, 06:00 Простые магические ритуалы, после исполнения которых ваши карманы будут лопаться от денег. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Многие люди думают, чтобы стать нереально богатым, нужно много работать, но это не так. Вспомните, есть бизнесмены, которые не сильно напрягаются в течение дня, но тем не менее купаются в миллионах. Один из секретов, который они могут использовать, — ритуалы на привлечение денег. Какие секретные методики нужно опробовать уже сегодня?

1. Ритуалы на деньги: серебро в стакане

Этот обряд на деньги зарядит серебряный предмет энергией Луны. Фото © Life.ru / Елена Агеева

Самый простой способ привлечь деньги — налить в стакан воду и поместить в неё серебряную вещь. Это может быть и монетка, и кольцо, и серьга. Для привлечения богатства и денег воду с серебром внутри нужно поставить на подоконник. На протяжении всей ночи стакан и изделие в нём будут напитываться энергией успеха и богатства. Утром возьмите предмет и положите в карман, сумку. Важно, чтобы вещь всегда была при вас — теперь это талисман, привлекающий благополучие.

2. Денежная купюра и символ бесконечности

Это не менее эффективный обряд на деньги, который сделал богатыми многих. Для его проведения нужно взять купюру с большим номиналом (например, пять тысяч рублей) и нарисовать знак бесконечности. Затем надобно сесть в кресло или на кровать, закрыть глаза и слегка сжать в руке деньги. А теперь включите фантазию и представляйте, что в руках у вас становится всё больше денег, держать которые тяжелее. Также представляйте, будто в руках появляется много пятитысячных купюр.

Чтобы завершить обряд на деньги, вообразите, что расслабляете руки — и сотни пятитысячных купюр сыплются на пол. Визуализируйте, будто бы квартира буквально завалена ими. На протяжении всего ритуала нужно представлять себя миллионером с неограниченными ресурсами.

3. Разложите доллары по квартире — волшебные ритуалы на деньги

Ритуал на привлечение денег сработает, поскольку на доллары нанесены магические знаки. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Для этого ритуала на деньги вам понадобится американская валюта. Причём неважен её номинал — можно взять как 100, так и 20, 10 долларов. Магический обряд важно выполнять именно с американской валютой, потому что её банкноты заряжены на привлечение богатства и успеха. Дело в том, что на долларах нарисовано множество тайных, магических знаков (в том числе масонских). Если эти атрибуты всегда будут рядом с вами, то привлекут удачу в жизнь.

Один доллар нужно положить к себе в сумку или карман, второй — на тумбочку, третий — на кухонную полку, а четвёртый — в ящик в спальне. Первые ресурсы после ритуала привлечения денег придут уже скоро.

4. Волшебный ритуал на деньги с веником

Привлечение денег станет возможно, если воспользоваться обычным старым веником. Фото © Life.ru / Елена Агеева

Ритуал на привлечение денег можно провести даже с таким банальным предметом, как веник для подметания квартиры. Если старый предмет давно истрепался, то не спешите его выбрасывать. Теперь он должен начать служить вам по-другому — привлекать в жизнь успех. Для этого веник надобно поставить в угол комнаты и перевернуть щетиной вверх. Тогда она будет "заметать деньги" к вам в карман.

5. Пересчитайте деньги и произнесите сакральную фразу

Один из эффективных и простых обрядов на деньги — пересчитывать купюры и произносить одну заветную фразу. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Если с материальными ресурсами совсем беда, есть неординарный способ привлечь деньги. Нужно достать купюры из кошелька и начать их пересчитывать. В процессе этого скажите: "Денежный дождь льёт — мой кошелёк заполняет".

Такой ритуал на деньги нужно проводить каждый раз, когда вам их не хватает. В этом случае ресурсы будут приходить в жизнь оттуда, откуда их не ждали.

Авторы Никита Фартов