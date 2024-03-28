Регион

Уведомления отключены

28 марта, 07:00

"Вселенский банк" всё вернёт: Эксперт по фэншуй раскрыла секреты, как быстро обогатиться

Оказывается, не только с помощью аффирмаций можно выпросить у Вселенной денежную удачу. Есть ещё несколько магических лайфхаков, как притянуть к себе желаемые золотые горы.

Деньги любят и ценят внимание. Поэтому приходят к тем, кто обращается с ними соответственно. Можно ли как-то визуализировать или наколдовать желаемые суммы денег? Оказывается, да.

Эксперт по фэншуй Олеся Рунова уверена: правильный настрой и необходимые ритуалы помогут вам улучшить своё благосостояние. Если мечтаете о какой-то крупной покупке, необходимо решить, какая сумма понадобится на приобретение, и визуализировать её.

Как с помощью практик фэншуй притянуть к себе денежную удачу. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Как с помощью практик фэншуй притянуть к себе денежную удачу. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Для этого можно скопировать любую банкноту и дописать к цифрам на ней нули, чтобы получилась нужная сумма. Эту банкноту можно носить с собой в кошельке или повесить где-то на видном месте. Либо поместить её в рамку для фото и поставить в юго-восточном секторе квартиры в зоне богатства, рассказывает эксперт по фэншуй.

Но бросать практику визуализирования сразу после исполнения первого желания нельзя. Следует не останавливаться на достигнутом и переходить к следующему в списке задач пункту. Представлять для этого уже новую банкноту.

Но это не единственный возможный вариант, как попросить у Вселенной финансовой помощи. Со слов эксперта, деньги очень отзывчивы на добро. А это значит, что стоит научиться мыслить позитивно во время расставания с финансами или при совершении крупной покупки.

Как правильно тратить деньги, чтобы они возвращались и приумножались. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Как правильно тратить деньги, чтобы они возвращались и приумножались. Фото © Shutterstock / FOTODOM

То есть каждый раз, расплачиваясь за покупки в магазине или оплачивая счета, надо обязательно пожелать добра человеку или организации, которой мы передаём свои деньги, пояснила эксперт по фэншуй.

Возьмите в привычку думать с позитивом о том, что потраченные вами деньги в итоге станут новой зарплатой или помогут другим людям стать счастливее. Ведь на них они смогут точно так же купить себе желаемое и необходимое.

Секреты фэншуй: какие есть ритуалы для приумножения денег? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Секреты фэншуй: какие есть ритуалы для приумножения денег? Фото © Shutterstock / FOTODOM

"Москве24" эксперт по фэншуй открывает ещё одну тайну: "Можно представить, что мы отдаём часть своих накоплений в круговорот финансов. И вскоре "Вселенский банк" вернёт нам их уже с накрученным процентом".

Это и есть ещё один важный ритуал — движение. Рунова подчеркнула, что финансы не любят лежать просто так, им нравится крутиться. Так что в момент оплаты чего-то вспомните об этом и подумайте, что эти деньги участвуют во всеобщем увеличении доходов. Так в итоге и случится.

7 неприятных ощущений, которые указывают, что вы на верном пути
7 неприятных ощущений, которые указывают, что вы на верном пути
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Елизавета Терешкова
  • Wow
  • Эзотерика
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров