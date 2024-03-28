"Вселенский банк" всё вернёт: Эксперт по фэншуй раскрыла секреты, как быстро обогатиться

Деньги любят и ценят внимание. Поэтому приходят к тем, кто обращается с ними соответственно. Можно ли как-то визуализировать или наколдовать желаемые суммы денег? Оказывается, да.

Эксперт по фэншуй Олеся Рунова уверена: правильный настрой и необходимые ритуалы помогут вам улучшить своё благосостояние. Если мечтаете о какой-то крупной покупке, необходимо решить, какая сумма понадобится на приобретение, и визуализировать её.

Как с помощью практик фэншуй притянуть к себе денежную удачу. Фото © Shutterstock / FOTODOM

— Для этого можно скопировать любую банкноту и дописать к цифрам на ней нули, чтобы получилась нужная сумма. Эту банкноту можно носить с собой в кошельке или повесить где-то на видном месте. Либо поместить её в рамку для фото и поставить в юго-восточном секторе квартиры — в зоне богатства, — рассказывает эксперт по фэншуй.

Но бросать практику визуализирования сразу после исполнения первого желания нельзя. Следует не останавливаться на достигнутом и переходить к следующему в списке задач пункту. Представлять для этого уже новую банкноту.

Но это не единственный возможный вариант, как попросить у Вселенной финансовой помощи. Со слов эксперта, деньги очень отзывчивы на добро. А это значит, что стоит научиться мыслить позитивно во время расставания с финансами или при совершении крупной покупки.

Как правильно тратить деньги, чтобы они возвращались и приумножались. Фото © Shutterstock / FOTODOM

— То есть каждый раз, расплачиваясь за покупки в магазине или оплачивая счета, надо обязательно пожелать добра человеку или организации, которой мы передаём свои деньги, — пояснила эксперт по фэншуй.

Возьмите в привычку думать с позитивом о том, что потраченные вами деньги в итоге станут новой зарплатой или помогут другим людям стать счастливее. Ведь на них они смогут точно так же купить себе желаемое и необходимое.

Секреты фэншуй: какие есть ритуалы для приумножения денег? Фото © Shutterstock / FOTODOM

"Москве24" эксперт по фэншуй открывает ещё одну тайну: "Можно представить, что мы отдаём часть своих накоплений в круговорот финансов. И вскоре "Вселенский банк" вернёт нам их уже с накрученным процентом".