Эти 10 питомцев уже объездили весь мир, а нам остаётся только завидовать и ждать отпуска летом

"Этот маленький котёнок занимал своё место в течение трёх часов поездки на поезде, на котором я ехал по Испании! Он так мило сидел всё время", — AgrippaAurelius.

Фото © Reddit / AgrippaAurelius

"В апреле я путешествовал на машине из Пенсильвании в Техас, затем в Малибу, Калифорния, с остановками по пути. Моя собака, мой лучший друг, любит ездить со мной", — Chuckychinster.

Фото © Reddit / Chuckychinster

"Мы с бойфрендом живём в фургоне с нашими двумя котами уже несколько месяцев, и они оказались замечательными попутчиками", — Mecharlottesta.

Фото © Reddit / Mecharlottesta

"Эта собака ведёт себя так, будто она заплатила за свои места", — levenw0rth.

Фото © Reddit / levenw0rth

"Мои родители проехали шесть часов, чтобы забрать нового котёнка. На обратном пути оказалось, он обожает поездки на машине", — milkypatricia.

Фото © Reddit / milkypatricia

"Этот парень сделает полёт намного приятнее! Он так рад путешествовать", — captainrustic.

Фото © Reddit / captainrustic

"Эти коты проехали в нашем доме на колёсах 28 штатов", — PhaetonMountainLion.

Фото © Reddit / PhaetonMountainLion

"Сегодня я оказался в самолёте рядом с этими тремя спасательными собаками Красного Креста: Рексом, Баламом и Орли", — rosseepoo.

Фото © Reddit / rosseepoo

"Этот котёнок любит путешествовать", — ozgurnevres.

Фото © Reddit / ozgurnevres

"Наша старая собака устала во время похода, поэтому нам пришлось импровизировать и сделать переноску для неё", — citizentosomehing.