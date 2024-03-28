Эти 10 питомцев уже объездили весь мир, а нам остаётся только завидовать и ждать отпуска летом
Встречайте удивительных странников на четырёх лапах, чьи приключения заставят вас позеленеть от зависти. Life.ru собрал 10 кадров, которые невольно наводят на мысль: "Живут же... питомцы!"
"Этот маленький котёнок занимал своё место в течение трёх часов поездки на поезде, на котором я ехал по Испании! Он так мило сидел всё время", — AgrippaAurelius.
Фото © Reddit / AgrippaAurelius
"В апреле я путешествовал на машине из Пенсильвании в Техас, затем в Малибу, Калифорния, с остановками по пути. Моя собака, мой лучший друг, любит ездить со мной", — Chuckychinster.
Фото © Reddit / Chuckychinster
"Мы с бойфрендом живём в фургоне с нашими двумя котами уже несколько месяцев, и они оказались замечательными попутчиками", — Mecharlottesta.
Фото © Reddit / Mecharlottesta
"Эта собака ведёт себя так, будто она заплатила за свои места", — levenw0rth.
Фото © Reddit / levenw0rth
"Мои родители проехали шесть часов, чтобы забрать нового котёнка. На обратном пути оказалось, он обожает поездки на машине", — milkypatricia.
Фото © Reddit / milkypatricia
"Этот парень сделает полёт намного приятнее! Он так рад путешествовать", — captainrustic.
Фото © Reddit / captainrustic
"Эти коты проехали в нашем доме на колёсах 28 штатов", — PhaetonMountainLion.
Фото © Reddit / PhaetonMountainLion
"Сегодня я оказался в самолёте рядом с этими тремя спасательными собаками Красного Креста: Рексом, Баламом и Орли", — rosseepoo.
Фото © Reddit / rosseepoo
"Этот котёнок любит путешествовать", — ozgurnevres.
Фото © Reddit / ozgurnevres
"Наша старая собака устала во время похода, поэтому нам пришлось импровизировать и сделать переноску для неё", — citizentosomehing.
Фото © Reddit / citizentosomehing
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Reddit / ozgurnevres, citizentosomehing