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10 питомцев, с которыми норматив на 8 объятий в день выполнить будет проще простого

А вы знали, что человеку для стабильного ментального состояния нужно как минимум восемь объятий в день? О том, с кем обниматься, — ни слова. У людей в подборке ниже проблем с этим нет, ведь их питомцы готовы заобнимать их когда угодно.

23 марта, 06:00

Reddit / SpecterAscendant, photodw

"Готические обнимашки", — Eldorino86.

Фото © Reddit / Eldorino86

Фото © Reddit / Eldorino86

"Я тут тебя немного обниму, ты не против?" TurdsforNipples.

Фото © Reddit / TurdsforNipples

Фото © Reddit / TurdsforNipples

"Коты тоже любят объятия", — IntergalacticDog1.

Фото © Reddit / IntergalacticDog1

Фото © Reddit / IntergalacticDog1

"Птичка хочет немного обнимашек", — SpecterAscendant.

Фото © Reddit / SpecterAscendant

Фото © Reddit / SpecterAscendant

"Морган обожает обниматься!" smolprincess928.

Фото © Reddit / smolprincess928

Фото © Reddit / smolprincess928

"Встречайте Гейзенберга. Он любит обниматься. Я мужчина ростом 185 см и весом 136 кг. Он почти такой же большой", — photodw.

Фото © Reddit / photodw

Фото © Reddit / photodw

"Обнимашки от моего лучшего друга Финна в приюте", — User_876524.

Фото © Reddit / User_876524

Фото © Reddit / User_876524

"Эстер обожает обнимашки от папы", — lnfinity.

Фото © Reddit / lnfinity

Фото © Reddit / lnfinity

"Вот как обнимаются лебеди — шеей!" Proper_Collection.

Фото © Reddit / Proper_Collection

Фото © Reddit / Proper_Collection

"Курочка обнимает своего любимого человека", — lnfinity.

Фото © Reddit / lnfinity

Фото © Reddit / lnfinity

Утоните в нежности, глядя на эти ласковые фото мам-кошек со своими детками
Утоните в нежности, глядя на эти ласковые фото мам-кошек со своими детками
Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов
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