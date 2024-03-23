10 питомцев, с которыми норматив на 8 объятий в день выполнить будет проще простого
А вы знали, что человеку для стабильного ментального состояния нужно как минимум восемь объятий в день? О том, с кем обниматься, — ни слова. У людей в подборке ниже проблем с этим нет, ведь их питомцы готовы заобнимать их когда угодно.
Reddit / SpecterAscendant, photodw
"Готические обнимашки", — Eldorino86.
Фото © Reddit / Eldorino86
"Я тут тебя немного обниму, ты не против?" — TurdsforNipples.
Фото © Reddit / TurdsforNipples
"Коты тоже любят объятия", — IntergalacticDog1.
Фото © Reddit / IntergalacticDog1
"Птичка хочет немного обнимашек", — SpecterAscendant.
Фото © Reddit / SpecterAscendant
"Морган обожает обниматься!" — smolprincess928.
Фото © Reddit / smolprincess928
"Встречайте Гейзенберга. Он любит обниматься. Я мужчина ростом 185 см и весом 136 кг. Он почти такой же большой", — photodw.
Фото © Reddit / photodw
"Обнимашки от моего лучшего друга Финна в приюте", — User_876524.
Фото © Reddit / User_876524
"Эстер обожает обнимашки от папы", — lnfinity.
"Вот как обнимаются лебеди — шеей!" — Proper_Collection.
Фото © Reddit / Proper_Collection
"Курочка обнимает своего любимого человека", — lnfinity.