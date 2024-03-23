10 питомцев, с которыми норматив на 8 объятий в день выполнить будет проще простого

А вы знали, что человеку для стабильного ментального состояния нужно как минимум восемь объятий в день? О том, с кем обниматься, — ни слова. У людей в подборке ниже проблем с этим нет, ведь их питомцы готовы заобнимать их когда угодно.