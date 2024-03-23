Верхние этажи полностью выгорели: Life.ru снял, как сейчас выглядит "Крокус" после теракта
Разбор зрительного зала в "Крокус Сити Холле" будет идти весь день
Верхние этажи подмосковного "Крокус сити холла", где накануне произошёл теракт, полностью выгорели. Life.ru публикует утренние кадры с места трагедии. Там продолжают работать спасатели.
Верхние этажи подмосковного "Крокус сити холла", где накануне произошёл теракт, полностью выгорели. Видео © Life.ru
По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, 183 единицы техники и 477 человек уже приступили к разбору самой сложной части — зрительном зале, там частично обрушились перекрытия. Работы будут вестись в течение всего дня.
Напомним, что вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошёл теракт перед концертом группы "Пикник". Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом подожгли помещение. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. В результате трагедии погибло не менее 60 человек. Список раненых опубликован на сайте Минздрава Подмосковья, на данный момент в нём более 140 имён. Возбуждено уголовное дело. О ходе расследования теракта и об оказании помощи пострадавшим доложили президенту Владимиру Путину.
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