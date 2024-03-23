Регион

Уведомления отключены

23 марта, 05:05

Верхние этажи полностью выгорели: Life.ru снял, как сейчас выглядит "Крокус" после теракта

Разбор зрительного зала в "Крокус Сити Холле" будет идти весь день

Верхние этажи подмосковного "Крокус сити холла", где накануне произошёл теракт, полностью выгорели. Life.ru публикует утренние кадры с места трагедии. Там продолжают работать спасатели.

Верхние этажи подмосковного "Крокус сити холла", где накануне произошёл теракт, полностью выгорели. Видео © Life.ru

По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, 183 единицы техники и 477 человек уже приступили к разбору самой сложной части — зрительном зале, там частично обрушились перекрытия. Работы будут вестись в течение всего дня.

Следователи показали оружие террористов из "Крокус сити холла"
Следователи показали оружие террористов из "Крокус сити холла"

Напомним, что вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошёл теракт перед концертом группы "Пикник". Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом подожгли помещение. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. В результате трагедии погибло не менее 60 человек. Список раненых опубликован на сайте Минздрава Подмосковья, на данный момент в нём более 140 имён. Возбуждено уголовное дело. О ходе расследования теракта и об оказании помощи пострадавшим доложили президенту Владимиру Путину.

Обложка ©

Life.ru

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров