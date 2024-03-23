При теракте в "Крокусе" пострадала девочка из Тульской области, её мама погибла

При теракте в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске пострадала семья из Тульской области, 11-летняя девочка получила ранение. Об этом пишет пресс-служба правительства региона.

Как стало известно, в теракте в "Крокусе" пострадала семья из Алексина, была ранена 11-летняя девочка. Сейчас она находится в одной из подмосковных больниц в состоянии средней степени тяжести. Её мать погибла, отец и старшая сестра в порядке.