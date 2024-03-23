При теракте в "Крокусе" пострадала девочка из Тульской области, её мама погибла
При теракте в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске пострадала семья из Тульской области, 11-летняя девочка получила ранение. Об этом пишет пресс-служба правительства региона.
Как стало известно, в теракте в "Крокусе" пострадала семья из Алексина, была ранена 11-летняя девочка. Сейчас она находится в одной из подмосковных больниц в состоянии средней степени тяжести. Её мать погибла, отец и старшая сестра в порядке.
По данным пресс-службы правительства области, есть и другие пострадавшие, но информация по ним пока уточняется.
Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. МЧС России уже опубликовало на своём официальном интернет-портале список пострадавших при теракте, в котором указано 99 имён и фамилий. Как оказалось, 84 пострадавших находятся в Москве, а 15 в Подмосковье. Пресс-служба Следственного комитета РФ, в свою очередь, сообщает, что погибло более 60 человек.
Life.ru