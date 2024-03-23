Стало известно о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе"

В столичные медицинские учреждения после случившегося 22 марта в подмосковном "Крокус сити холле" теракте поступило одинаковое количество пострадавших, как в тяжёлом состоянии, так и в более лёгком. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил директор Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Сергей Петриков.

"У поступивших пациентов разное состояние. Есть пациенты, которые находятся в тяжёлом состоянии, есть пациенты, которые находятся в более лёгком состоянии, где-то это 50 на 50", — заявил медик.