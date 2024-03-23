Стало известно о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе"
Число пострадавших при теракте в тяжёлом и более лёгком состояниях одинаково
В столичные медицинские учреждения после случившегося 22 марта в подмосковном "Крокус сити холле" теракте поступило одинаковое количество пострадавших, как в тяжёлом состоянии, так и в более лёгком. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил директор Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Сергей Петриков.
"У поступивших пациентов разное состояние. Есть пациенты, которые находятся в тяжёлом состоянии, есть пациенты, которые находятся в более лёгком состоянии, где-то это 50 на 50", — заявил медик.
В то же время он сообщил, что пациенты с очень тяжёлыми ожогами прошли через операционную. Несмотря на это, по словам Петрикова, есть и более лёгкие пациенты.
Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. МЧС России уже опубликовало на своём официальном интернет-портале список пострадавших при теракте, в котором указаны 99 имён и фамилий. Как оказалось, 84 пострадавших находятся в Москве, а 15 в Подмосковье. Пресс-служба Следственного комитета РФ, в свою очередь, сообщает, что погибло более 60 человек.
Life.ru