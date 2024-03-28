Всемирный день историка, День стиральной машины, Александров день: Праздники и приметы 28 марта Государственных праздников в России 28 марта не отмечается. Поздравляем историков, отдаём должное незаменимому домашнему помощнику и выказываем почтение лесным духам в Александров день. 27 марта, 21:00 Какие праздники отмечаются 28 марта и какие приметы есть в этот день. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Всемирный день историка

Дата в 2024 году: 28 марта, четверг.

Международный праздник, в России официального статуса не имеет.

28 марта во многих странах мира, включая Россию, отмечают Международный день историка. Поздравления принимают профессионалы, чья работа неразрывно связана с изучением и популяризацией истории. Историки играют важную роль в поиске информации в архивах, хранилищах, музеях, а также в проведении археологических раскопок и этнографических экспедиций.

Одним из первых историков принято считать Геродота. Он был пионером в самостоятельном сборе материалов, проверке их точности и создании хорошо структурированных исторических повествований. В русской истории наиболее известен агиограф Нестор Летописец, живший в конце XI – начале XII века. Он был монахом Киево-Печерского монастыря и считается одним из авторов Повести временных лет.

Нестора Летописца, одного из составителей Повести временных лет, можно назвать одним из первых отечественных историков. Фото © Wikipedia

В наше время задача историков всё так же состоит в сборе информации, её анализе и создании компетентных исторических повествований. События прошлого, которые сохраняются в памяти поколений, формируют основу исторических хроник в их подлинной форме.

День рождения стиральной машины

Дата в 2024 году: 28 марта, четверг.

Без стиральной машины сейчас трудно представить любое домашнее хозяйство. Этому уникальному агрегату посвящён неформальный праздник, отмечаемый ежегодно 28 марта, — День рождения стиральной машины. Хотя дата для него выбрана не совсем точно: в этот день в 1797 году была запатентована всего лишь деревянная доска для стирки с рельефной поверхностью. Первую стирающую установку с вращающимся барабаном изобрёл Джеймс Кинг в 1851 году. Принципом действия она напоминала современные стиральные машины, только привод её был ручным.

28 марта — День рождения стиральной машины. Фото © Freepik

В последующие годы изобретение всё более совершенствовалось. Появился автоматический привод, барабан, функции подогрева воды, слива, полоскания и отжима. Первая стиральная машина, приближенная по принципу работы к современным устройствам, была представлена ​​в 1908 году.

Александров день

Дата в 2024 году: 28 марта, четверг.

Другие названия: Лесное ухоженье; Лесничий день; День лесного ухоженья; Волчьи свадьбы; День волчьей свадьбы; Александр; День Александра.

Церковное название: Священномученика Александра Сидского (Памфилийского), пресвитера; мучеников Агапия и с ним семи мучеников: Пуплия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев.

Значение: Почтение памяти трёх святых Александров: Сидского и двух мучеников Кесарийских.

Народный праздник Александров день отмечается 28 марта (по старому стилю — 15 марта). В православном календаре в этот день чтут память трёх святых с именем Александр: священномученика Сидского (Памфилийского), пресвитера, и двух среди восьми мучеников Кесарийских.

Икона с ликом иерея Александра Сидского. Фото © svyatsy-shop.ru

Иерей Александр Сидский жил в III веке при императоре Аврелиане в городе Сиде. Местный правитель Антонин приговорил его к нечеловеческим пыткам за исповедание христовой веры. Святой Александр стойко выдержал мучения и спокойно преклонил голову перед палачом. Как только он был казнён, Антонин, который наблюдал за происходящим, умер не сходя с места в страшных конвульсиях.

Два других святых с одинаковыми именами Александр стали добровольными мучениками во времена правления Диоклетиана (конец III – начало IV столетия). Во время языческого праздника группа христиан подверглась пыткам за то, что они не хотели приносить жертвы идолам. Оба Александра и ещё несколько человек добровольно присоединились к истязаемым, заявив, что тоже готовы пострадать за Христа. После мучений их всех обезглавили.

В народе праздник 28 марта называют Лесное ухоженье. В этот день принято выказывать почтение лесу и духам, которые в нём живут. Но вообще, в лес в этот день лучше не ходить. Начинаются волчьи "свадьбы": в крови зверей бурлит гормон продолжения рода, представители семейства псовых становятся очень агрессивными и непредсказуемыми.

28 марта в лес лучше не ходить. Фото © Freepik / ASphotofamily

Считается также, что день идеально подходит для снятия порчи, лечения мигрени и изготовления оберегов.

Приметы на 28 марта:

Если на закате солнце яркое — к дождливым дням.

В Александров день прилетают чайки. Если по прилёте они начинают плескаться в воде — значит, погода ухудшится. Если не плескаются, то наступит тепло и начнётся ледоход.

Воробьи расчирикались — к тёплой ясной погоде.

Голова зачесалась — грядут мелкие неприятности.

Во сне видеть ангела — до ста лет доживёшь.

Снится, как ест свинья, — к краже.

Качать во сне воду — к скорому богатству.

Считается, что люди, рождённые 28 марта, обладают вспыльчивым, недоверчивым характером и острым, как у зверя, слухом. Из них выходят отличные лесники.

Именины 28 марта отмечают:

Эммануил

Тимофей

Михаил

Денис

Алексей

Александр.

Авторы Андрей Соколов