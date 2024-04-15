Названы самые эффективные способы уничтожить паразитов в разных видах мяса

Для того чтобы уничтожить всех паразитов в различных видах мяса, нужно обработать его термически или заморозить на семь – десять дней. Об этом рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.

"Один из самых надёжных способов — это термическая обработка мяса. Например, для мяса говядины, свинины и ягнятины рекомендуется довести температуру внутри мяса до 63–71 градуса Цельсия, а для птицы — до 74 градусов Цельсия. При этой температуре 99% паразитов будут уничтожены", — пояснила нутрициолог в беседе с NEWS.ru.

По её словам, также многие "вредители" не могут размножаться при низких температурах, поэтому мясо можно заморозить при температуре -20 градусов Цельсия на 7–10 дней минимум. А ещё паразитов хорошо уничтожает маринование.

При этом эксперт предупредила, что есть ряд паразитов, которые выживают даже при высоких температурах или в морозилке. Поэтому покупать мясные продукты нужно только у проверенных поставщиков. Кроме того, важно хранить их в холодильнике при температуре не выше +4.

"Используйте отдельные ножи и разделочные доски для сырого мяса и других продуктов питания, чтобы предотвратить перекрёстное загрязнение", — посоветовала Гусакова.