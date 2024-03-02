Будет лишь сочнее: Шеф-повар развеял главный кулинарный миф о мясе

Многие повторяют известное заблуждение в приготовлении мяса, думая, что соль может выкачать из стейка или отбивной всю влагу. Однако это не так, предупредил шеф-повар Григорий Мосин.

По словам эксперта, которые приводит "Газета.ru", впитывающие свойства соли не настолько мощны, чтобы она могла ликвидировать сочность мяса.

"Кроме того, соль, растворившись в выступившей на поверхности влаге, впитается обратно в мясо в процессе осмоса. Так стейк получится более сочным. Для того чтобы мясо получилось равномерно просоленным, рекомендуется натереть его специями чуть заранее", — посоветовал преподаватель Российского биотехнологического университета.