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1 марта, 23:48

Будет лишь сочнее: Шеф-повар развеял главный кулинарный миф о мясе

Шеф-повар Мосин заявил, что соль не может нанести ущерб сочности мяса

Многие повторяют известное заблуждение в приготовлении мяса, думая, что соль может выкачать из стейка или отбивной всю влагу. Однако это не так, предупредил шеф-повар Григорий Мосин.

По словам эксперта, которые приводит "Газета.ru", впитывающие свойства соли не настолько мощны, чтобы она могла ликвидировать сочность мяса.

"Кроме того, соль, растворившись в выступившей на поверхности влаге, впитается обратно в мясо в процессе осмоса. Так стейк получится более сочным. Для того чтобы мясо получилось равномерно просоленным, рекомендуется натереть его специями чуть заранее", — посоветовал преподаватель Российского биотехнологического университета.

Сократит количество отходов: Раскрыт простой рецепт приготовления ароматной соли из овощных очистков
Сократит количество отходов: Раскрыт простой рецепт приготовления ароматной соли из овощных очистков

А если вы пересушили во время готовки мясо, то положение могут спасти соусы. Ранее Life.ru рассказывал о рецептах заправок, которые помимо вкуса смогут поделиться с вашим организмом полезными свойствами. Самостоятельно можно приготовить даже кетчуп и майонез, сделав их полезными.

Обложка ©

Freepik / wayhomestudio

Владимир Озеров
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