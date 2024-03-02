Будет лишь сочнее: Шеф-повар развеял главный кулинарный миф о мясе
Шеф-повар Мосин заявил, что соль не может нанести ущерб сочности мяса
Многие повторяют известное заблуждение в приготовлении мяса, думая, что соль может выкачать из стейка или отбивной всю влагу. Однако это не так, предупредил шеф-повар Григорий Мосин.
По словам эксперта, которые приводит "Газета.ru", впитывающие свойства соли не настолько мощны, чтобы она могла ликвидировать сочность мяса.
"Кроме того, соль, растворившись в выступившей на поверхности влаге, впитается обратно в мясо в процессе осмоса. Так стейк получится более сочным. Для того чтобы мясо получилось равномерно просоленным, рекомендуется натереть его специями чуть заранее", — посоветовал преподаватель Российского биотехнологического университета.
А если вы пересушили во время готовки мясо, то положение могут спасти соусы. Ранее Life.ru рассказывал о рецептах заправок, которые помимо вкуса смогут поделиться с вашим организмом полезными свойствами. Самостоятельно можно приготовить даже кетчуп и майонез, сделав их полезными.
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