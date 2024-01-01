Диетолог раскрыла рецепты самых полезных соусов, с которыми справится каждый

Кетчуп и майонез являются самыми популярными соусами в мире, однако многие отказываются от их употребления из-за вредного состава и калорийности. Как сделать эти соусы полезными и не отказывать себе в удовольствии, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Маргарита Арзуманян.

"Томатный соус, или кетчуп: для его приготовления в домашних условиях мы используем помидоры, специи, масло оливковое — и всё. Получается очень хороший продукт. А если прочитать, что входит в состав кетчупа из магазина, то там могут быть загуститель, крахмал, глутамат натрия и большое количество соли и сахара", — пояснила врач.

Майонез домашнего производства состоит из масла растительного, желтка, лимонного сока, горчицы, небольшого количества соли и сахара. Фабричный майонез готовят совершенно иначе, там много пищевых добавок и очень много соли. Поэтому домашний майонез, даже если он калорийный, все равно будет полезнее фабричного, заключила диетолог.