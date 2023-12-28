Назван компонент оливье, который с лёгкостью может "сдобрить" салат стафилококком

Одним из самых любимых салатов россиян является оливье — традиционное блюдо на каждом новогоднем столе. Этот салат не только вкусный и калорийный, но и очень полезный. О том, как он влияет на кишечник и какой его компонент самый вредный, в беседе с Лайфом рассказала микробиолог Софья Цветикова.

Эксперт напомнила, что в оливье присутствует сразу несколько овощей: картофель, морковь, лук, горошек, которые содержат клетчатку и пищевые волокна. Поэтому чем их больше, тем лучше для кишечника.

Самым полезным ингредиентом оливье является зелёный горошек, а самым вредным — варёная колбаса. Фото © Getty Images / samael334

Особое внимание Цветикова обратила на зелёный горошек. Она пояснила, что гороховое волокно очень стимулирует разнообразие бактерий и на этот счёт было проведено не одно исследование. Именно поэтому зелёный горошек можно с уверенностью назвать самым полезным ингредиентом, подчеркнула микробиолог.

Что касается самого вредного ингредиента, то им является варёная колбаса. В ней содержится совсем мало белка, зато много химических добавок. Кроме прочего, в составе могут быть эмульгаторы и консерванты, которые негативно влияют на кишечную микробиоту. Это может привести к тяжести и вздутию живота, поэтому ингредиент лучше заменить отварной курицей или говядиной.

"Ещё один опасный ингредиент — майонез. В жирных соусах очень легко размножаются бактерии золотистого стафилококка. Поэтому использовать рекомендуется только свежий соус, который вы только что открыли. Не стоит хранить открытую пачку майонеза в холодильнике месяцами: соус рекомендуется покупать небольшими упаковками, чтобы долго не залёживался", — пояснила руководитель направления микробиологии компании "Новабиом".

Используя в салате несвежий майонез, вы рискуете "сдобрить" его бактерией золотистого стафилококка. Фото © Getty Images / Liudmila Chernetska

Собеседница Лайфа посоветовала заменить майонез нежирной сметаной или натуральным йогуртом: тогда ваш салат будет ещё полезнее для кишечника. Дело в том, что в йогурте содержатся пробиотические бактерии — лактококки и стрептококки, которые положительно влияют на микробиоту.

Чтобы предотвратить размножение болезнетворных бактерий, заправлять салат соусом нужно непосредственно перед подачей и только в том количестве, которое съедят сразу, заключила Цветикова.