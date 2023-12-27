Диетолог назвала блюда-"убийцы" с новогоднего стола, которые так любят россияне

Блюда новогоднего стола с большим количеством майонеза могут привести к набору лишнего веса, инсульту и инфаркту. Об этом сообщила главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края Наталья Корягина.

"Убийцы с новогоднего стола — это майонезные салаты с большим количеством ингредиентов. Ваше любимое оливье и селёдка под шубой содержат большое количество жиров и холестерина, что приводит не только к набору лишнего веса, но также к инсульту и инфаркту. Шпроты содержат много соли, также в них могут быть ртуть и тяжёлые металлы. Это медленно, но верно убивает ваш ЖКТ, почки и нервную систему", — цитирует эксперта Ura.ru.

По её словам, сохранить здоровье поможет отказ от мяса и курицы под сыром и майонезом, так как в этих блюдах присутствует большое количество канцерогенных веществ.

Доктор посоветовала включить в новогоднее меню свежие овощи и фрукты, заправленные оливковым или подсолнечным маслом салаты, а также запечённую курицу и рыбу. Также порекомендовала не есть в новогодние праздники выпечку и сладости. Съесть же еду из основного меню, по мнению Корягиной, нужно не в полночь, как делают многие, а до 21:00.