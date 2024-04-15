Косметолог раскрыла секреты сохранения свежести и молодости кожи

Сохранить здоровье кожи и продлить её молодость поможет систематический уход с помощью верно подобранных средств. Выбирать их нужно тщательно, не поддаваясь на рекламные уловки вроде обещаний разгладить морщины. О способах подбора уходовых продуктов рассказала врач, эксперт по омоложению и здоровому образу жизни, косметолог Светлана Трифонова.

"Внимательно читайте состав средства на упаковке. Хорошо, если он включает набор главных витаминов, влияющих на состояние кожи, — A, E, F и D. Положительное воздействие оказывают и экстракты целебных растений — алоэ, ромашки, женьшеня", — пояснила косметолог в интервью RuNews24.

По её словам, благодаря вытяжке из лекарственных трав кожа становится мягче, устойчивее к воспалениям и раздражениям. От вредного влияния окружающей среды защищают флавоноиды. Помимо этого, часто в составе косметических средств встречается коэнзим Q10, он способствует восстановлению и генерации гиалуроновой кислоты, отвечающей за эластичность кожи.

"Получать гиалуроновую кислоту из внешних источников абсолютно необходимо, поскольку её уровень в организме начинает снижаться, начиная с 25 лет", — говорит эксперт.

Эластин и коллаген оказывают благотворный эффект на соединительную ткань. За первый говорит его название, а вот коллаген служит строительным материалом для всего организма и обеспечивает эластичность и прочность всех соединительных тканей. Иногда производители включают в состав компоненты, которые могут и навредить, обычно это консерванты или вещества, оказывающие моментальный эффект, предупредила косметолог.

Парабены приводят к преждевременному старению, ацетат алюминия настолько "защищает", что мешает коже дышать, пропиленгликоль производится из нефтепродуктов, из-за чего может вызвать раздражение кожи и глаз. Глицерин или вазелин пересушивают, а автозагар опасен для беременных и кормящих женщин, а также астматиков и аллергиков за счёт наличия в составе большого количества химических соединений, предостерегла Трифонова.